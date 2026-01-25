ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δεν πιάνεται η Νέα Σαλαμίνα...

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Δεν πιάνεται η Νέα Σαλαμίνα...

Ξέσπασε με τεσσάρα στην ΠΑΕΕΚ η Νέα Σαλαμίνα και ξέφυγε ακόμη περισσότερο

Μετά τον αποκλεισμό στο κύπελλο από τον Διγενή Ακρίτα Μόρφου, στη διαδικασία των πέναλτι, η Νέα Σαλαμίνα επέστρεψε εμφατικά στο πρωτάθλημα της β’ κατηγορίας κι επιβλήθηκε με το ευρύ 4-1 της ΠΑΕΕΚ, δείχνοντας ότι διαφέρει κατά πολύ από τις υπόλοιπες ομάδες της δεύτερης τη τάξει κατηγορίας.

Οι ερυθρόλευκοι έφθασαν τους 47 βαθμούς κι απέχουν 15 βαθμούς από την ομάδα της Κερύνειας, η οποία είναι στο δεύτερο σκαλοπάτι της βαθμολογίας.

Στον άλλο σημερινό αγώνα, που αφορά τον όμιλο της διαβάθμισης, Διγενής Μόρφου και ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου έμειναν στο 1-1.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα:

Πρώτος όμιλος

Σάββατο 24/01

Καρμιώτισσα Πολεμιδιών - Ομόνοια 29Μ 1-1

ΑΣΙΛ - Δόξα Κατωκοπιάς 2-0

ΜΕΑΠ - Αγία Νάπα 0-2

Κυριακή 25/01

Νέα Σαλαμίνα – ΠΑΕΕΚ 4-1

Δεύτερος όμιλος

Σάββατο 24/01

ΑΕΖ - Χαλκάνορας 2-4

ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος - Ηρακλής Γερολάκκου 1-1

Εθνικός Λατσιών - Σπάρτακος Κιτίου 0-3

Διγενής Ακρίτς Μόρφου - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 1-1

 

H βαθμολογία του α΄ ομίλου: Νέα Σαλαμίνα 47, ΠΑΕΕΚ 32, Αγία Νάπα 30, Δόξα 28, Ομόνοια 29Μ 28, ΑΣΙΛ 26, Καρμιώτισσα 26, ΜΕΑΠ 21.

H βαθμολογία του β΄ ομίλου: Διγενής Μόρφου 24, Σπάρτακος 20, Χαλκάνορας 20, ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 19, Εθνικός Λατσιών 15, Ηρακλής Γερ. 15, ΑΕΖ 13, Αχ./Ονήσιλος 5.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΟμαδεςΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΠΑΕΕΚΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ήρωας Κωστή στο 90+3΄, βαθμός για Λεβαδειακό!

Ελλάδα

|

Category image

Πέρασε με τριάρα από το Λονδίνο η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μίλησε στα δύσκολα η «Κυρία» παίρνοντας μεγάλη βαθμολογική ανάσα!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η εντεκάδα της Πάφου κόντρα στην ΑΕΚ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Με... άρωμα σούπερ η 11άδα της ΑΕΚ απέναντι στην Πάφο FC

ΑΕΚ

|

Category image

Με τρεις αλλαγές κόντρα στον Άρη η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η εντεκάδα του Άρη κόντρα στην Ομόνοια

ΑΡΗΣ

|

Category image

«Έντονο ενδιαφέρον της Αλ Χιλάλ για την απόκτηση του Παυλίδη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τρία στα τρία και τέσσερα γκολ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δεν πιάνεται η Νέα Σαλαμίνα...

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Αποχωρεί από το Δ.Σ της Ομόνοιας λόγω βουλευτικών ο Αργυρίδης

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ένα γκολ από τα... αποδυτήρια ήταν αρκετό για τη Σασουόλο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποχώρησε ο Μένσικ, ο Τζόκοβιτς στους «8» του Australian Open

Τένις

|

Category image

Γιατί επιμένεις κ. Νταμάτο;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οι ενδεκάδες για Ανόρθωση και ΑΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη