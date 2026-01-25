Δεν πιάνεται η Νέα Σαλαμίνα...

Μετά τον αποκλεισμό στο κύπελλο από τον Διγενή Ακρίτα Μόρφου, στη διαδικασία των πέναλτι, η Νέα Σαλαμίνα επέστρεψε εμφατικά στο πρωτάθλημα της β’ κατηγορίας κι επιβλήθηκε με το ευρύ 4-1 της ΠΑΕΕΚ, δείχνοντας ότι διαφέρει κατά πολύ από τις υπόλοιπες ομάδες της δεύτερης τη τάξει κατηγορίας.

Οι ερυθρόλευκοι έφθασαν τους 47 βαθμούς κι απέχουν 15 βαθμούς από την ομάδα της Κερύνειας, η οποία είναι στο δεύτερο σκαλοπάτι της βαθμολογίας.

Στον άλλο σημερινό αγώνα, που αφορά τον όμιλο της διαβάθμισης, Διγενής Μόρφου και ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου έμειναν στο 1-1.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα:

Πρώτος όμιλος

Σάββατο 24/01

Καρμιώτισσα Πολεμιδιών - Ομόνοια 29Μ 1-1

ΑΣΙΛ - Δόξα Κατωκοπιάς 2-0

ΜΕΑΠ - Αγία Νάπα 0-2

Κυριακή 25/01

Νέα Σαλαμίνα – ΠΑΕΕΚ 4-1

Δεύτερος όμιλος

Σάββατο 24/01

ΑΕΖ - Χαλκάνορας 2-4

ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος - Ηρακλής Γερολάκκου 1-1

Εθνικός Λατσιών - Σπάρτακος Κιτίου 0-3

Διγενής Ακρίτς Μόρφου - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 1-1

H βαθμολογία του α΄ ομίλου: Νέα Σαλαμίνα 47, ΠΑΕΕΚ 32, Αγία Νάπα 30, Δόξα 28, Ομόνοια 29Μ 28, ΑΣΙΛ 26, Καρμιώτισσα 26, ΜΕΑΠ 21.

H βαθμολογία του β΄ ομίλου: Διγενής Μόρφου 24, Σπάρτακος 20, Χαλκάνορας 20, ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 19, Εθνικός Λατσιών 15, Ηρακλής Γερ. 15, ΑΕΖ 13, Αχ./Ονήσιλος 5.