Αλλού ο Κίκο, αλλού – κι άγνωστο ακόμη που - ο Σόσα

Την απόφαση για τους αγώνες στους οποίους οι Κίκο και Σόσα θα εκτίσουν την ποινή τους για τη συμπλήρωση κίτρινων καρτών πήρε ο προπονητής της Ανόρθωσης, Μάουρο Καμορανέζι.

Ο πρώτος δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Ιταλοαργεντινού τεχνικού στον προσεχή αγώνα κόντρα στον Απόλλωνα. Εξάλλου, ο Πορτογάλος αντιμετωπίσει ενοχλήσεις κι ως εκ τούτου θα προφυλαχθεί κιόλας.

Όσον αφορά στον Σόσα, θα εκτίσει την ποινή του στην πρώτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης, στην οποία ο αντίπαλος θα προκύψει μετά τον αγώνα της τελευταίας αγωνιστικής της α’ φάσης.