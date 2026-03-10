ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αλλού ο Κίκο, αλλού – κι άγνωστο ακόμη που - ο Σόσα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αλλού ο Κίκο, αλλού – κι άγνωστο ακόμη που - ο Σόσα

Ξεκαθάρισε το σκηνικό σχετικά με τους δυο ποδοσφαιριστές της Ανόρθωσης

Την απόφαση για τους αγώνες στους οποίους οι Κίκο και Σόσα θα εκτίσουν την ποινή τους για τη συμπλήρωση κίτρινων καρτών πήρε ο προπονητής της Ανόρθωσης, Μάουρο Καμορανέζι.

Ο πρώτος δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Ιταλοαργεντινού τεχνικού στον προσεχή αγώνα κόντρα στον Απόλλωνα. Εξάλλου, ο Πορτογάλος αντιμετωπίσει ενοχλήσεις κι ως εκ τούτου θα προφυλαχθεί κιόλας.

Όσον αφορά στον Σόσα, θα εκτίσει την ποινή του στην πρώτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης, στην οποία ο αντίπαλος θα προκύψει μετά τον αγώνα της τελευταίας αγωνιστικής της α’ φάσης.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Σβιάτεκ απέκλεισε την Σάκκαρη στο Indian Wells

Τένις

|

Category image

Πακέτα Εισιτηρίων για τη Β’ Φάση του πρωταθλήματος εξέδωσε η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πρώτη επιλογή για… νέα θητεία ο Πάμπος

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Ε.Ν.Ύψωνα: Αναλαμβάνει τα ηνία ο Κωνσταντίνος Ρωστάντης

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Αλλού ο Κίκο, αλλού – κι άγνωστο ακόμη που - ο Σόσα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Είναι μια καραμέλα που διατηρείται για χρόνια και το πληρώνει το ΑΠΟΕΛ»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΑΕΚ: Κιτρινόμαυρη απόβαση και στο Τσέλιε

Ελλάδα

|

Category image

Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Mπαίνει χειρουργείο τελικά ο Λαΐφης - Η αναμονή και ο άγνωστος χρόνος επιστροφής

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Συμφωνία για χρησιμοποίηση του κοινοτικού σταδίου Πυργών από τις Εθνικές ομάδες

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Θρύλος 101 ετών!

Ελλάδα

|

Category image

Στον ορίζοντα διακρίνεται… φως σε διπλό μέτωπο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Γκασπάρ ο νέος στη λίστα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πρώτες μάχες με... φαβορί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πετάει στο Λονδίνο με... πιλότο τον Ροθάδα

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη