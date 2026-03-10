Αλλού ο Κίκο, αλλού – κι άγνωστο ακόμη που - ο Σόσα
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ξεκαθάρισε το σκηνικό σχετικά με τους δυο ποδοσφαιριστές της Ανόρθωσης
Την απόφαση για τους αγώνες στους οποίους οι Κίκο και Σόσα θα εκτίσουν την ποινή τους για τη συμπλήρωση κίτρινων καρτών πήρε ο προπονητής της Ανόρθωσης, Μάουρο Καμορανέζι.
Ο πρώτος δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Ιταλοαργεντινού τεχνικού στον προσεχή αγώνα κόντρα στον Απόλλωνα. Εξάλλου, ο Πορτογάλος αντιμετωπίσει ενοχλήσεις κι ως εκ τούτου θα προφυλαχθεί κιόλας.
Όσον αφορά στον Σόσα, θα εκτίσει την ποινή του στην πρώτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης, στην οποία ο αντίπαλος θα προκύψει μετά τον αγώνα της τελευταίας αγωνιστικής της α’ φάσης.