ΑΕΚ: Κιτρινόμαυρη απόβαση και στο Τσέλιε

Σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς κινείται η ΑΕΚ, καθώς την Πέμπτη (12/3, 22:00) αντιμετωπίζει την Τσέλιε στη Σλοβενία, για το πρώτο ματς της φάσης των «16» του Conference League. Οι φίλοι της Ένωσης αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρών, διοργανώνοντας εκδρομές, οδικές και αεροπορικές, για να στηρίξουν την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

Από την ημέρα της κλήρωσης ξεκίνησε ο σχεδιασμός και στο γήπεδο αναμένονται να βρεθούν σχεδόν 2.000 οπαδοί των «κιτρινόμαυρων». Η ΑΕΚ προβλέπεται να πάρει το 5% της χωρητικότητας του γηπέδου, περίπου 600 εισιτήρια, ωστόσο η διοίκηση της Τσέλιε αποφάσισε να διαθέσει ολόκληρη τη νότια εξέδρα, βλέποντας πως υπάρχει ζήτηση.

Εξάλλου, οι Σλοβένοι είχαν πάρει μια πρώτη γεύση από τους οπαδούς της Ένωσης, στο παιχνίδι των δύο ομάδων στην πρεμιέρα της League Phase.

