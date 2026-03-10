Οριστικά χωρίς Βεζένκοφ με Παρί, αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Μόντε Μόρις

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται ήδη από χθες (9/3) στο Παρίσι, ενόψει του αποψινού αγώνα (21:45) απέναντι στην Παρί, στον αγώνα με τον οποίο «ανοίγει η αυλαία» της 34ης αγωνιστικής της Euroleague.

O Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» κατά την αναχώρηση της αποστολής είχε ξεκαθαρίσει πως ο Σάσα Βεζένκοφ δεν είναι ακόμη 100% έτοιμος και σήμερα επιβεβαιώθηκε πως δεν θα είναι σε θέση ν' αγωνιστεί απέναντι στη γαλλική ομάδα.

Ο Σάσα Βεζένκοφ ελπίζει πως θα είναι έτοιμος να βοηθήσει την ομάδα του Πειραιά απέναντι στη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη την ερχόμενη Πέμπτη (12/3) για την 31η αγωνιστική της Euroleague. Ο Βεζένκοφ, είχε αντιμετωπίσει προβλήματα στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό, όταν παρουσίασε σπασμό στη μέση με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να ολοκληρώσει το παιχνίδι, ενώ δεν αγωνίστηκε απέναντι στη Ζάλγκιρις στο Κάουνας και με τον Παναθηναϊκό στη Euroleague.

Όσον αφορά στον Μόντε Μόρις, η παρουσία του θα κριθεί λίγη ώρα πριν το... τζάμπολ του αγώνα Παρί-Ολυμπιακός. Η συμμετοχή του Αμερικανού γκαρντ παραμένει αμφίβολη, όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Ο Μόντε Μόρις, αν πάρει χρόνο συμμετοχής απέναντι στην Παρί, θα είναι η πρώτη φορά από τις 9 Ιανουαρίου, όταν τραυματίστηκε σοβαρά (ρήξη πρόσθιας μοίρας έξω πλαγίου συνδέσμου στον αριστερό αστράγαλο) στον αγώνα με την Μπάγερν Μονάχου (95-80), στο ΣΕΦ για την 21η αγωνιστική. Η μοναδική φορά έκτοτε που ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε δηλώσει τον Μόντε Μόρις στη δωδεκάδα στη Euroleague ήταν στο ματς του Κάουνας (29η αγωνιστική), αλλά δεν πήρ χρόνο συμμετοχής.

Η ομάδα του Πειραιά ταξίδεψε στο Παρίσι χωρίς τους Τόμας Ουόκαπ και Γιαννούλη Λαρεντζάκη. O Τόμας Ουόκαπ που αντιμετωπίζει μυικό σπασμό στη μέση θα συνεχίσει αποθεραπεία, ώστε να είναι πανέτοιμος απέναντι στον εξ αναβολής αγώνα της 14ης αγωνιστικής με τη Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ στις 17 Μαρτίου. Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης υποφέρει από τενοντοπάθεια οπίσθιου κνημιαιου αριστερό πόδι.