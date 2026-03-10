Στην συντριβή από τον Άρη η Ένωση παρουσίασε εικόνα πλήρης διάλυσης. Όσο πάει και χειροτερεύει. Από το κακό στο χειρότερο. Πλήρης αδιαφορία από όλους τους ποδοσφαιριστές και τούτο φάνηκε σε όλο το μεγαλείο στην συντριβή από τον Άρη. «Όπου σε έβρω και όπου με έβρεις». Το χάσεις από τον Άρη είναι το ένα. Το να ρεζιλευτείς όμως μέσα στην έδρα σου είναι κάτι άλλο.

Χάος και στις τρεις γραμμές

Και με τον Άρη φάνηκε το απόλυτο χάος και στις τρεις γραμμές. Στην άμυνα έμπαζε από παντού. Τα τέσσερα γκολ που δέχτηκε είναι λίγα και θα μπορούσε να ήταν τουλάχιστον διπλάσια. Στην μεσαία γραμμή δεν λειτούργησε τίποτα. Επιθετικά ανύπαρκτη για ακόμη μία φορά.

24 ήττες σε 25 παιχνίδια

Ακόμη μία τραγική εμφάνιση. Ακόμη μία ήττα που είναι η 24η σε 25 παιχνίδια. Ακόμη μια συντριβή αυτή την φορά από τον Άρη και η Ένωση παραμένει στον πάτο χωρίς νίκη.

Ακολουθεί το εκτός έδρας παιχνίδι της Δευτέρας με την Κράσαβα.