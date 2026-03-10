ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εικόνα πλήρης διάλυσης

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Εικόνα πλήρης διάλυσης

Από την μια τραγική εμφάνιση στην άλλη

Στην συντριβή από τον Άρη η Ένωση παρουσίασε εικόνα πλήρης διάλυσης. Όσο πάει και χειροτερεύει. Από το κακό στο χειρότερο. Πλήρης αδιαφορία από όλους τους ποδοσφαιριστές και τούτο φάνηκε σε όλο το μεγαλείο στην συντριβή από τον Άρη. «Όπου σε έβρω και όπου με έβρεις». Το χάσεις από τον Άρη είναι το ένα. Το να ρεζιλευτείς όμως μέσα στην έδρα σου είναι κάτι άλλο.

Χάος και στις τρεις γραμμές

Και με τον Άρη φάνηκε το απόλυτο χάος και στις τρεις γραμμές. Στην άμυνα έμπαζε από παντού. Τα τέσσερα γκολ που δέχτηκε είναι λίγα και θα μπορούσε να ήταν τουλάχιστον διπλάσια. Στην μεσαία γραμμή δεν λειτούργησε τίποτα. Επιθετικά ανύπαρκτη για ακόμη μία φορά.

24 ήττες σε 25 παιχνίδια

Ακόμη μία τραγική εμφάνιση. Ακόμη μία ήττα που είναι η 24η σε 25 παιχνίδια. Ακόμη μια συντριβή αυτή την φορά από τον Άρη και η Ένωση παραμένει στον πάτο χωρίς νίκη.

Ακολουθεί το εκτός έδρας παιχνίδι της Δευτέρας με την Κράσαβα.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΥΠΡΟΣΟμαδεςΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η κρίση κορυφώνεται στη σχέση Σπανούλη-Μονακό, η αποχώρηση μοιάζει αναπόφευκτη

EUROLEAGUE

|

Category image

Ένα και να… καίει για τη Γαλατάσαραϊ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρώτο βήμα για την Ομόνοια με ευρεία νίκη

Φούτσαλ

|

Category image

Έχει... υπερόπλα αλλά και πολυφωνία

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πάτησε… αγγλικό έδαφος η ΑΕΚ χωρίς πέντε

ΑΕΚ

|

Category image

Δάκρυσε με το κορεό ο Οσιμέν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φωνάζει ότι μπορεί, τέλος!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Τα εξαφάνισαν οι ΑΠΟΕΛίστες

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο Κορέια φανέρωσε το κόστος

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η ώρα έναρξης του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ

Ελλάδα

|

Category image

Επιστροφή στις προπονήσεις για τον ΠΑΟΚ και προετοιμασία για Λεβαδειακό

Ελλάδα

|

Category image

Ο Σίμιτς των έντεκα συμμετοχών δίνει… πολλά παραπάνω

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ρεάλ Μαδρίτης: Μηδενική ανοχή μετά τον ναζιστικό χαιρετισμό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έδωσε άσυλο σε επτά Ιρανές η Αυστραλία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποσύρθηκε από την εθνική Αγγλίας ο Κάιλ Γουόκερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη