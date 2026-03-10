«Είναι μια καραμέλα που διατηρείται για χρόνια και το πληρώνει το ΑΠΟΕΛ»

Για την επικαιρότητα στον ΑΠΟΕΛ, την κατάσταση του Λαΐφη και την εικόνα γενικότερα με τους τραυματισμούς στους γαλαζοκιτρίνους αλλά και την διαιτησία σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι απέναντι στην Ανόρθωση αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου των γαλαζοκιτρίνων, Νεκτάριος Πετεβίνος στον ΣΠΟΡ FM.

Για τον Λαϊφη: «Δέχτηκε χτύπημα κόντρα στην Ανόρθωση, ικανό για να τον κάνει να αποχωρήσει και ικανό όπως φαίνεται για να περάσει από το χειρουργείο και να μείνει εκτός για ένα διάστημα. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνει, υπέστη απόφραξη και αυτό πρέπει να διορθωθεί μέσω χειρουργικής επέμβασης. Θα δούμε αν θα γίνει άμεσα ή θα χρειαστεί κάποιες μέρες. Θα χρειαστεί μετά μια περίοδος ξεκούρασης και μετά από 7-10 μέρες θα έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί με προστατευτική μάσκα. Το πιο πιθανό είναι να επανέλθει μετά τη διακοπή, πρέπει να δούμε πότε θα κάνει την επέμβαση. Να υποχωρήσει το τραύμα που έχει αυτή τη στιγμή».

Για τη συμπαράσταση από όλες τις ομάδες: «Δέχτηκε χειροκρότημα από τους φιλάθλους και των δύο ομάδων όταν αποχώρησε. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που χαίρει εκτίμησης συνολικά από το φίλαθλο κοινό. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ήθους και εξαιρετικού χαρακτήρα. Αγωνιστικά είναι ένας από τους βασικούς μας πυλώνες».

Για τους τραυματισμούς: «Μας έχουν στοίχισε. Πιέρος και Λαϊφης, χάσαμε και τον Καττιρτζή που έδειχνε ότι αυτή θα ήταν η χρονιά του. Είχαμε τον σοβαρό τραυματισμό του Αμπάγκνα. Ο Μάιερ που επίσης ήταν βασικός, ο Μαϊόλι και πολλούς άλλους. Είναι τραυματισμοί που επηρέασαν την απόδοση στη σεζόν».

Για την ήττα από την Ανόρθωση: «Δεν είναι δικαιολογία για την ήττα οι απουσίες. Το ΑΠΟΕΛ επανέλαβε εαυτόν στην αυξομείωση της απόδοσης του. Μετά από δύο ματς υψηλών απαιτήσεων που η ομάδα έδειξε το επίπεδο στο οποίο μπορεί να φτάσει, ήρθε η εικόνα του αγώνα με την Ανόρθωση με φλύαρη υπεροχή και χωρίς πολλές ευκαιρίες. Είναι πολλά μικρά πράγματα που δεν μας έδωσαν την εικόνα που ξέρουμε ότι μπορούμε να έχουμε. Ήταν σημαντικοί οι τρεις βαθμοί με την Ανόρθωση όπως και όλοι οι βαθμοί από δω και μπρος γιατί θέλουμε να είμαστε διεκδικητικοί στην προσπάθειες εξόδου στην Ευρώπη μέσω πρωταθλήματος. Πετάξαμε μια ευκαιρία και κάναμε πιο δύσκολο το έργο μας στην συνέχεια. Θέλουμε να υπογραμμίσουμε και το διαιτητικό κομμάτι. Καμιά από τις δύο ομάδες δεν επιβλήθηκε του αντιπάλου για να της δίνει το δικαίωμα να λέει ότι άξιζε τη νίκη. Το πιο δίκαιο αποτέλεσμα θα ήταν η ισοπαλία. Δυστυχώς είχαμε κάποιες διαιτητικές αποφάσεις. Eίναι ευδιάκριτο ότι υπήρξε λάθος από τον διαιτητή. Αν μπούμε στη λογική ότι λάθη γίνονται από όλους, η συνολική αντιμετώπιση που έτυχε το ΑΠΟΕΛ μας προβληματίζει και δεν είναι η πρώτη φορά. Θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα. Από την χρονιά του κωρονοΐου και γενικά σε μια χρονιά που η ομάδα δεν έχει σταθερή απόδοση, αποτελεί άλλοθι στον κάθε ένα να προσπαθεί να αποδείξει εις βάρος του ΑΠΟΕΛ ότι μπορεί να διευθύνει έναν αγώνα με έναν τέτοιο τρόπο που να μην του πει κανείς ότι ευνόησε το ΑΠΟΕΛ. Είναι μια καραμέλα που διατηρείται για χρόνια και το πληρώνει το ΑΠΟΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ δεν είναι αδύναμο. Το ΑΠΟΕΛ βλέπει, κρίνει και αναλόγως θα πράξει. Αν πάει κάποιος την φάση του πρώτου πέναλτι θα καταλάβει πολλά πράγματα. Κάνει τάκλιν ένα ποδοσφαιριστή που είναι σε απόσταση μισό μέτρο από τον παίκτη της Ανόρθωσής που έξυπνα πάει και δημιουργεί επαφή».

Δεν μπορούσε να το διορθώσει το VAR: «Είναι ερώτημα στο οποίο απάντησα γιατί συνολικά το βλέπουμε να συμβαίνει. Πρέπει να θυμούνται όλοι όσοι τους αφορά το ζήτημα ότι κάποιες αποφάσεις δεν περνάνε και φεύγουν αλλά μένουν και τις θυμάται και ο κόσμος και όλοι μας. Αυτό το μήνυμα πρέπει να το αντιληφθούν όλοι όσοι έχουν ευθύνη για τις αποφάσεις στον αγωνιστικό χώρο. Συγχαρητήρια στην Ανόρθωση για τη νίκη, βρήκε ευκαιρία και σκόραρε, ήταν καλή αμυντικά και σεβόμαστε αυτό το πράγμα. Δεν σεβόμαστε κανέναν που θεωρεί ότι μπορεί να μας αδικήσει. Και κάτι που το είπα στους ανθρώπους της Ανόρθωσης ότι αυτοί οι διαιτητές θα σφυρίζουν στο β’ γκρουπ θα τους συναντήσει ξανά η Ανόρθωση»

«Και στην φάση του δευτέρου πέναλτι ακόμα όσες επαναληπτικές προβολές και να δούμε δεν ξεκαθαρίζει ποια είναι η παράβαση. Ένας λεγόμενος καθηγητής διαιτησίας μας είπε το ανείπωτο ότι υπολόγισε με βάση του τι έκανε ο ποδοσφαιριστής που έπεσε κα΄τω. Είναι το αντίθετο από τον επιμορφωτή σε σχέση με ποδοσφαιρικούς κανονισμούς. Επειδή βαρεθήκαμε τους «καθηγητές» δεν θέλουμε άλλη επιμόρφωση».

Αν θα γίνει καταγγελία: «Έχουμε αναφέρει πολλές φορές, έχουμε στείλει και δύο επιστολές για συγκεκριμένα συμβάντα. Αντιδράσαμε όπως κι άλλες ομάδες. Ο Κ. Νταμάτο είναι ένας άνθρωπος που δεν ξέρω πως λειτουργεί, αλλά με το να φέρει ξένους διαιτητές έχει αντιληφθεί ότι δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν οι Κύπριοι. Είναι παιχνίδια και στο β’ γκρουπ που παίζεται το μέλλον των ομάδων».

Για το παιχνίδι με τον Άρη: «Οι ισορροπίες οι βαθμολογικές είναι τέτοιες που αν καταφέρνεις να παίρνεις αποτελέσματα και δεν είσαι ασυνεπής προχωράς. Το πιο εκνευριστικό είναι ότι η ομάδα μας έχει τη δυνατότητα να κερδίσει οποιονδήποτε αντίπαλο σε οποιαδήποτε έδρα. Αλλά δείχνει μια αστάθεια που πρέπει να την αποβάλει. Ο κόσμος θέλει προσπάθεια από το 1ο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Αυτό το αντιλήφθηκαν οι ποδοσφαιριστές μας».

Για τα αγωνιστικά: «Ο Σταφυλίδης πολύ δύσκολα θα προλάβει οποιοδήποτε παιχνίδι πριν την διακοπή. Ο Διαμαντάκος ανέβασε ρυθμούς, δεν γνωρίζω πότε θα δούμε και τον Καττιρζή. Ο Μαιόλι θα είναι επιπλέον επιλογή».

Για τα εισιτήρια: «Θα έχουμε αρκετά εισιτήρια, δεν ξέρω ακριβώς. Σίγουρα είναι πολύ περισσότερα από τα 800».

Για τα πακέτα: «Αυτή τη στιγμή έχουν ξεπεράσει τα 150, δεν είναι αριθμός που προσδοκούσαμε. Τα πακέτα των πλέι-οφ έχουν να κάνουν με την υποστήριξη προς την ομάδα μέχρι το τελευταίο παιχνίδι. Δεν είναι το ΑΠΟΕΛ μια ισοπαλία, νίκη ή ήττα και μετά αποφασίζεις αν θα έρθεις. Η στήριξη πρέπει να είναι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο παιχνίδι».

Για το οικονομικό: «Η δημοσιογραφική διάσκεψη θα γίνει κατά την περίοδο της διακοπής. Θα ολοκληρωθούν όλες οι ενέργειες και ο σχεδιασμός, όπως και συναντήσεις για να μπορέσει να παρουσιάσει στον κόσμο το πλάνο τους και τις ενέργειες».

Για τις κοινωνικές ασφαλίσεις: «Το δικαστήριο ορίζει κάθε τρεις μήνες μια συνάντηση, είναι θέμα της διαδικασίας που ακολουθεί».