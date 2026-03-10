ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Συνεχίζει να προτιμά το ισπανικό στοιχείο η ΑΕΚ

Ο 9ος Ισπανόςπου θα καθίσει στον κιτρινοπράσινο πάγκο.

Παρά τις φήμες που ήθελαν τον Σα Πίντο να είναι ο εκλεκτός στον πάγκο της ΑΕΚ, έγινε η ανατροπή και συνεχίζει με τον Χαβιέρ Πέρεζ Ροθάδα.

Ο πρώην προπονητής της Ε.Ν. Ύψωνα είναι ο 9ος Ισπανός προπονητής που θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία των κιτρινοπράσινων, κι αυτό δείχνει την προτίμησή τους, στο Ισπανικό στοιχείο.

Ο 43χρονος τεχνικός, υπέγραψε συμβόλαιο μόλις δύο μηνών, με σκοπό να αποδείξει ότι μπορεί να είναι και του χρόνου ο προπονητής της ομάδας και όχι απλά μία λύση ανάγκης.

Το παράδοξο της υπόθεσης είναι το ότι ακόμα ο Ροθάδα δεν έχει κάποιο τρόπαιο στο παλμαρέ του, ενώ οι οπαδοί της ομάδας φωνάζουν ότι λείπει ένα πρωτάθλημα από τις καλές πορείες των τελευταίων χρόνων.

 

