ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανησυχητικό σύμπτωμα…

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Ανησυχητικό σύμπτωμα…

Το καμπανάκι… ήχησε και τόσο οι παίκτες όσο και ο προπονητής της ΑΕΛ, οφείλουν να το ακούσουν.

Μία ήττα πάντα πονάει, πόσο μάλλον όταν αυτή έρχεται από τον συμπολίτη. Η ΑΕΛ απέναντι στον Απόλλωνα, είδε ότι έχτισε για μεγάλο διάστημα της αναμέτρησης, να γκρεμίζεται μέσα σε λίγα λεπτά και να δέχεται την 4η ήττα σε πέντε ματς. Και αυτό είναι κάτι που προβληματίζει και ιδιαίτερα ο τρόπος που δέχεται τα γκολ. Ήταν η δεύτερη φορά επί Ούγκο Μαρτίνς που πέφτει θύμα ανατροπής.

Η προηγούμενη ήταν με αντίπαλο την Ανόρθωση, όμως το πιο ανησυχητικό σύμπτωμα είναι ότι ενώ έχει τον έλεγχο… σβήνει και στο τέλος αυτό κοστίζει ακριβά. Τα παιχνίδια για τα ημιτελικά κυπέλλου (8 και 22 Απριλίου) και εκεί δεν επιτρέπονται τέτοια μπλακ άουτ. Και το καμπανάκι… ήχησε και τόσο οι παίκτες όσο και ο προπονητής, οφείλουν να το ακούσουν μιας και η ΑΕΛ μετρά τέσσερις ήττες στα τελευταία πέντε ματς και η νίκη επιτεύχθηκε απέναντι στην ουραγό Ένωση.

Για την ώρα, προέχει η αναμέτρηση του Σαββάτου (17:00) με την Ομόνοια Αραδίππου και η επιστροφή στις νίκες είναι επιβαλλόμενη. Η διατήρηση της πρωτιάς στο β΄ γκρουπ θα δώσει ψυχολογία αφού όντας στο +8 από την επικίνδυνη ζώνη, δεν ανησυχεί και ιδιαίτερα. 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η κρίση κορυφώνεται στη σχέση Σπανούλη-Μονακό, η αποχώρηση μοιάζει αναπόφευκτη

EUROLEAGUE

|

Category image

Ένα και να… καίει για τη Γαλατάσαραϊ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρώτο βήμα για την Ομόνοια με ευρεία νίκη

Φούτσαλ

|

Category image

Έχει... υπερόπλα αλλά και πολυφωνία

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πάτησε… αγγλικό έδαφος η ΑΕΚ χωρίς πέντε

ΑΕΚ

|

Category image

Δάκρυσε με το κορεό ο Οσιμέν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φωνάζει ότι μπορεί, τέλος!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Τα εξαφάνισαν οι ΑΠΟΕΛίστες

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο Κορέια φανέρωσε το κόστος

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η ώρα έναρξης του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ

Ελλάδα

|

Category image

Επιστροφή στις προπονήσεις για τον ΠΑΟΚ και προετοιμασία για Λεβαδειακό

Ελλάδα

|

Category image

Ο Σίμιτς των έντεκα συμμετοχών δίνει… πολλά παραπάνω

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ρεάλ Μαδρίτης: Μηδενική ανοχή μετά τον ναζιστικό χαιρετισμό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έδωσε άσυλο σε επτά Ιρανές η Αυστραλία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποσύρθηκε από την εθνική Αγγλίας ο Κάιλ Γουόκερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη