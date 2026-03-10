Μία ήττα πάντα πονάει, πόσο μάλλον όταν αυτή έρχεται από τον συμπολίτη. Η ΑΕΛ απέναντι στον Απόλλωνα, είδε ότι έχτισε για μεγάλο διάστημα της αναμέτρησης, να γκρεμίζεται μέσα σε λίγα λεπτά και να δέχεται την 4η ήττα σε πέντε ματς. Και αυτό είναι κάτι που προβληματίζει και ιδιαίτερα ο τρόπος που δέχεται τα γκολ. Ήταν η δεύτερη φορά επί Ούγκο Μαρτίνς που πέφτει θύμα ανατροπής.

Η προηγούμενη ήταν με αντίπαλο την Ανόρθωση, όμως το πιο ανησυχητικό σύμπτωμα είναι ότι ενώ έχει τον έλεγχο… σβήνει και στο τέλος αυτό κοστίζει ακριβά. Τα παιχνίδια για τα ημιτελικά κυπέλλου (8 και 22 Απριλίου) και εκεί δεν επιτρέπονται τέτοια μπλακ άουτ. Και το καμπανάκι… ήχησε και τόσο οι παίκτες όσο και ο προπονητής, οφείλουν να το ακούσουν μιας και η ΑΕΛ μετρά τέσσερις ήττες στα τελευταία πέντε ματς και η νίκη επιτεύχθηκε απέναντι στην ουραγό Ένωση.

Για την ώρα, προέχει η αναμέτρηση του Σαββάτου (17:00) με την Ομόνοια Αραδίππου και η επιστροφή στις νίκες είναι επιβαλλόμενη. Η διατήρηση της πρωτιάς στο β΄ γκρουπ θα δώσει ψυχολογία αφού όντας στο +8 από την επικίνδυνη ζώνη, δεν ανησυχεί και ιδιαίτερα.