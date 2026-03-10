ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ε.Ν.Ύψωνα: Αναλαμβάνει τα ηνία ο Κωνσταντίνος Ρωστάντης

Ε.Ν.Ύψωνα: Αναλαμβάνει τα ηνία ο Κωνσταντίνος Ρωστάντης

Με τον Κύπριο τεχνικό θα συνεχίσει η λεμεσιανή ομάδα.

Να αναλάβει ως προπονητής και όχι ως βοηθός πλέον θα έχει την ευκαιρία ο Κωνσταντίνος Ρωστάντης, στον πάγκο της Ε.Ν. Ύψωνα.

Έχει πέρασμα από την ΑΕΛ ως βοηθός ενώ ο Οθέλλος και η Ξυλότυμβου είναι οι μόνες ομάδες που προπόνησε μέχρι στιγμής στην καριέρα του. Στην ομάδα της Αθηαίνου διετέλεσε και ως γυμναστής παλαιότερα. Κάτι που έκανε και σε Ομόνοια, Ολυμπιακό, Ομόνοια Αραδίππου και στην Τζοχόρ Μαλαισίας, στην οποία κατέκτησε πρωτάθλημα και σούπερ καπ την σεζόν 2018-2019.

Ο 50χρονος με εμπειρία σε πολλούς κυπριακούς πάγκους στο παρελθόν από διάφορα πόστα και γνώση σε αθλητικές επιστήμες, δουλεύοντας και ως γυμναστής προηγουμένως, δείχνει έτοιμος να ηγηθεί της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας του Ύψωνα.

H ανακοίνωση: «Η FREEDOM24 KRASAVA ΕΝΥ Ύψωνα ανακοινώνει ότι καθήκοντα προπονητή της ομάδας μας μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος βοηθός προπονητής, Κωνσταντίνος Ρωσταντής.

Ο Κωνσταντίνος αποτελεί μέλος της προπονητικής μας ομάδας από το καλοκαίρι του 2025 και γνωρίζει πολύ καλά το έμψυχο υλικό, αλλά και τη λειτουργία της ομάδας. Ευχόμαστε στον νέο μας προπονητή κάθε επιτυχία στην υλοποίηση των στόχων μας».

 

 

