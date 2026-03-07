Χ-αμός για το τρίτο εισιτήριο που οδηγεί στα «σαλόνια»

Ισοπαλία που αφήνει την πόρτα ανοικτή για το τρίτο εισιτήριο που οδηγεί στην πρώτη κατηγορία είχαμε στον αγώνα ανάμεσα σε Καρμιώτισσα και Δόξα! Οι δύο ομάδες συμβιβάστηκαν στο 2-2, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστική της Β' Κατηγορίας του Α' Ομίλου, αποτέλεσμα που αφενός κρατάει στο παιχνίδι της ανόδου τη Δόξα και αφετέρου δίνει το δικαίωμα σήμερα στην ΠΑΕΕΚ με νίκη απέναντι στον ΑΣΙΛ να πιάσει στη βαθμολογία την ομάδα των Πολεμιδιών.

Πλέον η απόσταση της Καρμιώτισσας από τη 2η Ομόνοια 29ης Μαίου αυξήθηκε στους τέσσερις βαθμούς. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, η πρωταθλήτρια Νέα Σαλαμίνα επικράστησε με 4-2 της ΜΕΑΠ. Αναλυτικά τα αποτελέσματα, η συνέχεια και η βαθμολογία:

H ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Α' ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 07/03/26

Καρμιώτισσα-Δόξα 2-2

ΜΕΑΠ - Νέα Σαλαμίνα 2-4

Κυριακή 08/03/2026

15:30 ΑΣΙΛ-ΠΑΕΕΚ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1, Νέα Σαλαμίνα 65

2. Ομόνοια 29Μ 43

3. Καρμιώτισσα 39

4. ΠΑΕΕΚ 36

5. Δόξα 35

6. Αγία Νάπα 34

7. ΑΣΙΛ 27

8. ΜΕΑΠ 25

Β' ΟΜΙΛΟΣ

Ηρακλής-Σπάρτακος 2-1

Αχ./Ονήσιλος-Διγενής Μόρφου 0-4

Εθνικός Λατσιών-Χαλκάνορας 3-1

ΑΕΖ-ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 1-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1, Διγενής Μόρφου 34

2. Χαλκάνορας 31

3. Σπάρτακος 30

4. Ηρακλής 29

5. ΑΠΕΑ Ακρ. 26

7, Εθνικός Λατσιών 20

6. ΑΕΖ 19

8. Αχ./Ονήσιλος 7.