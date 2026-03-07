ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χ-αμός για το τρίτο εισιτήριο που οδηγεί στα «σαλόνια»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Χ-αμός για το τρίτο εισιτήριο που οδηγεί στα «σαλόνια»

Ισοπαλία που αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά.

Ισοπαλία που αφήνει την πόρτα ανοικτή για το τρίτο εισιτήριο που οδηγεί στην πρώτη κατηγορία είχαμε στον αγώνα ανάμεσα σε Καρμιώτισσα και Δόξα! Οι δύο ομάδες συμβιβάστηκαν στο 2-2, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστική της Β' Κατηγορίας του Α' Ομίλου, αποτέλεσμα που αφενός κρατάει στο παιχνίδι της ανόδου τη Δόξα και αφετέρου δίνει το δικαίωμα σήμερα στην ΠΑΕΕΚ με νίκη απέναντι στον ΑΣΙΛ να πιάσει στη βαθμολογία την ομάδα των Πολεμιδιών. 

Πλέον η απόσταση  της Καρμιώτισσας από τη 2η Ομόνοια 29ης Μαίου αυξήθηκε στους τέσσερις βαθμούς. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, η πρωταθλήτρια Νέα Σαλαμίνα επικράστησε με 4-2 της ΜΕΑΠ.  Αναλυτικά τα αποτελέσματα, η συνέχεια και η βαθμολογία: 

H ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Α' ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 07/03/26

Καρμιώτισσα-Δόξα 2-2

ΜΕΑΠ -  Νέα Σαλαμίνα 2-4

Κυριακή 08/03/2026

15:30 ΑΣΙΛ-ΠΑΕΕΚ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1, Νέα Σαλαμίνα 65 

2. Ομόνοια 29Μ 43

3. Καρμιώτισσα 39 

4. ΠΑΕΕΚ 36 

5. Δόξα 35 

6. Αγία Νάπα 34 

7. ΑΣΙΛ 27 

8. ΜΕΑΠ 25

Β' ΟΜΙΛΟΣ

Ηρακλής-Σπάρτακος  2-1

Αχ./Ονήσιλος-Διγενής Μόρφου 0-4

Εθνικός Λατσιών-Χαλκάνορας 3-1

ΑΕΖ-ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 1-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1, Διγενής Μόρφου 34

2. Χαλκάνορας 31

3. Σπάρτακος 30

4. Ηρακλής 29

5.  ΑΠΕΑ Ακρ. 26

7, Εθνικός Λατσιών 20

6. ΑΕΖ 19

8.  Αχ./Ονήσιλος 7.

 

Κατηγορίες

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Νέο σοκ στη Μονακό: Ο Σπανούλης δεν κοουτσάρει με Σολέ - Σενάρια παραίτησης στη Γαλλία!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο Κορέια έγραψε ιστορία σε ένα εκπληκτικό ημίχρονο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τριπλό προσπέρασμα και «χτύπημα» παραμονής από τον Ολυμπιακό!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

LIVE: Ομόνοια Αραδίππου - Ομόνοια 0-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τρένο για Champions League η Κόμο: Πέρασε από την Κάλιαρι και συνεχίζει να βλέπει… αστεράκια!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Tελικά εκτός αποστολής ο Γιόβετιτς – Ο λόγος που δεν υπολογίζεται

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πήγαν στην Πάφο με εφτά παίκτες και το δελτίο υγείας του ενός ήταν ληγμένο!

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Η ενδεκάδα του Μπεργκ στο «Αντ. Παπαδόπουλος»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Χ-αμός για το τρίτο εισιτήριο που οδηγεί στα «σαλόνια»

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

LIVE: Πάφος - Ε.Ν Ύψωνα 5-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η ενδεκάδα της Πάφος FC κόντρα στην Ε.Ν. Ύψωνα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Με σουτάρα του Έζε στους «8» η Άρσεναλ πριν τη Λεβερκούζεν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο ΠΑΟΚ - Πετάει για Αθήνα

Ελλάδα

|

Category image

Πρεμιέρα με ήττα για την Εθνική μας

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Αυτοί παρατάσσονται στο Ολυμπιακός – Εθνικός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη