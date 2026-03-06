ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Πράσινο άλμα προς την άνοδο!

Σημαντική νίκη για την Ομόνοια 29ης Μαΐου.

Εκτός έδρας νίκη με 2-0 που την εδραιώνει στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας και το πιο σημαντικό που της αυξάνει τις πιθανότητες για να σφραγίσει ένα από τα εισιτήρια ανόδου πέτυχε η Ομόνοια 29ης Μαΐου απάναντι στην Αγία Νάπα, σε αγώνα με τον οποίο άνοιξε η αυλαία της 8ης αγωνιστικής του Α' Ομίλου. Με αυτή την επιτυχία οι πράσινοι έφτασαν στους 43 βαθμούς και βρίσκονται στο +5 από την 3η Καρμιώτισσα και στο +7 από την 4η ΠΑΕΕΚ. Αυτή ήταν η τέταρτη σερί νίκη για την Ομόνοια 29ης Μαΐου!

Σάββατο 07/03/26

15:30 Καρμιώτισσα-Δόξα

15:30 ΜΕΑΠ -  Νέα Σαλαμίνα

Κυριακή 08/03/2026

15:30 ΑΣΙΛ-ΠΑΕΕΚ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α' ΓΚΡΟΥΠ

1, Νέα Σαλαμίνα 62 

2. Ομόνοια 29Μ 43

3. Καρμιώτισσα 38 

4. ΠΑΕΕΚ 36 

5. Δόξα 34 

6. Αγία Νάπα 34 

7. ΑΣΙΛ 27 

8. ΜΕΑΠ 25

 

Όλα Σάββατο

Όλα τα παιχνίδια για τον β΄ όμιλο που αφορά τη διαβάθμιση θα γίνουν το Σάββατο. Το Ηρακλής-Σπάρτακος λόγω τηλεοπτικής μετάδοσης θα ξεκινήσει στις 15:00 και στις 15:30 θα παίξουν: Αχ./Ονήσιλος-Διγενής Μόρφου, Εθνικός Λατσιών-Χαλκάνορας και ΑΕΖ-ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β' ΓΚΡΟΥΠ

1, Διγενής Μόρφου 31

2. Χαλκάνορας 31

3. Σπάρτακος 30

4. Ηρακλής 26

5.  ΑΠΕΑ Ακρ. 25

6. ΑΕΖ 18

7, Εθνικός Λατσιών 17

8.  Αχ./Ονήσιλος 7.

ΟΜΟΝΟΙΑ 29ΜΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

