Ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης για Μακ Άλιστερ

Ο Αλέξις Μακ Άλιστερ μπορεί να ακούει το όνομά του να συνδέεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει επηρεαστεί από κάτι τέτοιο. Η Λίβερπουλ βέβαια, έχει τη δική της ανησυχία, καθώς ο Αργεντίνος δεν έχει κάτσει ακόμη στο… τραπέζι.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για τον Αλέξις Μακ Άλιστερ. Ο Αργεντίνος μέσος είναι καλά στη Λίβερπουλ, όμως ακόμη δεν… ανανεώνει. Έχει συμβόλαιο.

Όπως αναφέρει και η «Mundo Deportivo», ο Μακ Άλιστερ δεν έχει σκοπό να μπει σε συζητήσεις για ανανέωση συμβολαίου, με το υπάρχον να λήγει σε δύο χρόνια από τώρα. Βέβαια, η Λίβερπουλ κάθεται σε ανάμενα… κάρβουνα, καθώς πάντα υπάρχει το ενδιαφέρον των άλλων ομάδων, με τη «βασίλισσα» να τον… παρακολουθεί.

Κάπου εδώ να θυμίσουμε πως ο Αργεντίνος αμείβεται, με 180 χιλιάδες λίρες την εβδομάδα και θα παραμείνει κάτοικος «Άνφιλντ» τουλάχιστον μέχρι και το 2028!

🚨 Argentina midfielder Alexis Mac Allister is not planning to hold talks with Liverpool over a new contract this summer but is happy at Anfield despite links with Real Madrid.



The 27-year old has a contract with the Reds until 2028 and earns around £150,000-a-week.



(Source:… pic.twitter.com/JJnxMPW4Sy — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 10, 2026

