Ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης για Μακ Άλιστερ

Ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης για Μακ Άλιστερ

Είναι καλά στη Λίβερπουλ, αλλά ακόμη δεν ανανεώνει ο Αργεντίνος!

Ο Αλέξις Μακ Άλιστερ μπορεί να ακούει το όνομά του να συνδέεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει επηρεαστεί από κάτι τέτοιο. Η Λίβερπουλ βέβαια, έχει τη δική της ανησυχία, καθώς ο Αργεντίνος δεν έχει κάτσει ακόμη στο… τραπέζι.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για τον Αλέξις Μακ Άλιστερ. Ο Αργεντίνος μέσος είναι καλά στη Λίβερπουλ, όμως ακόμη δεν… ανανεώνει. Έχει συμβόλαιο.

Όπως αναφέρει και η «Mundo Deportivo», ο Μακ Άλιστερ δεν έχει σκοπό να μπει σε συζητήσεις για ανανέωση συμβολαίου, με το υπάρχον να λήγει σε δύο χρόνια από τώρα. Βέβαια, η Λίβερπουλ κάθεται σε ανάμενα… κάρβουνα, καθώς πάντα υπάρχει το ενδιαφέρον των άλλων ομάδων, με τη «βασίλισσα» να τον… παρακολουθεί.

Κάπου εδώ να θυμίσουμε πως ο Αργεντίνος αμείβεται, με 180 χιλιάδες λίρες την εβδομάδα και θα παραμείνει κάτοικος «Άνφιλντ» τουλάχιστον μέχρι και το 2028!

 

England365.gr

ΔΙΕΘΝΗ

