Πακέτα εισιτηρίων για τη Β’ Φάση του πρωταθλήματος εξέδωσε η Ομόνοια

Η Ομόνοια ανακοίνωσε στα κοινωνικά της δίκτυα ότι από την Τρίτη, 10 Μαρτίου, στις 12:00, ξεκινά η προπώληση για πακέτα εισιτηρίων για τη Β’ Φάση του πρωταθλήματος.

Διάθεση Πακέτων Εισιτήριων

Η διάθεση αρχίζει στις 10 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 3 Απριλίου.

Με την αγορά Πακέτου Εισιτηρίων ο κάθε κάτοχος λαμβάνει 50 βαθμούς προσέλευσης στο OMONOIA LOYALTY.

Τα σημεία πώλησης των εισιτηρίων

Green Boutique Νήσου (Λεωφόρος Λεμεσού 241, Νήσου, 2571) – Τηλ: 22104848

Green Boutique Παπανικολή (οδός Παπανικολή 5) – Τηλ: 22104848

Green Boutique Λεμεσού (Αγίας Σοφίας 50, 3065 Κάτω Πολεμίδια) – Τηλ: 25020613

Online Ticketing: https://tickets.stadium-360.net/omonoia

Ωράριο λειτουργίας σημείων διάθεσης εισιτηρίων

Green Boutique Παπανικολή και Νήσου

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 09:00 – 13:00 και 14:00 – 18:00

Τετάρτη και Σάββατο 09:00 – 14:00

Green Boutique Λεμεσού

Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 15:00 – 19:00

Online Ticketing:

Τρίτη από τις 10:00 μέχρι την Παρασκευή 3 Απριλίου

Τρόποι Πληρωμής

Green Boutique Παπανικολή, Νήσου, Λεμεσού: Μετρητά, πιστωτική και χρεωστική κάρτα.

Online Ticketing: Πιστωτική και χρεωστική κάρτα.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία για να μπορεί ο φίλαθλος να προμηθευτεί εισιτήριο και να εισέρχεται σε στάδια που διεξάγονται αγώνες πρώτης κατηγορίας, θα πρέπει απαραιτήτως να έχει εκδώσει Κάρτα Φιλάθλου, την οποία υποχρεούται να επιδεικνύει κατά την είσοδό του στο στάδιο και κατά την αγορά του εισιτηρίου.

Οι τιμές των πακέτων είναι: