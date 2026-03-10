Η Σβιάτεκ απέκλεισε την Σάκκαρη στο Indian Wells

Η Ιγκα Σβιάτεκ «πήρε ρεβάνς» από την Μαρία Σάκκαρη και την απέκλεισε στον 3ο γύρο του διεθνούς τουρνουά που διεξάγεται στο Indian Wells των ΗΠΑ.

Η Πολωνή πρωταθλήτρια, η οποία βρίσκεται στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης, επικράτησε με 6-3, 6-2 της κορυφαίας Ελληνίδας τενίστριας όλων των εποχών, μετά από μία ώρα και 26 λεπτα αγώνα.

Εχοντας στο μυαλό της, την πρόσφατη (12/2) ήττα από την Σάκκαρη στον προημιτελικό του διεθνούς τουρνουά στην Ντόχα, η Σβιάτεκ μπήκε αποφασισμένη να μην αφήσει περιθώρια στην αντίπαλο της και τα κατάφερε, παρά το γεγονός ότι η Σάκκαρη (Νο 34 στον κόσμο) άρχισε το ματς με break.

Η 25χρονη Πολωνή, όχι μπόνο «απάντησε» στο τέταρτο game ισοφαρίζοντας σε 2-2, αλλά «έσπασε το σερβίς» της Ελληνίδας τενίστριας και στο όγδοο game (5-3) για να κλείσει το πρώτο σετ με 6-3.

Στην έναρξη του δεύτερου σετ, η εικόνα «αντιστράφηκε» με την Σβιάτεκ να κάνει break και να προηγείται με 1-0. Στην συνεχεια, η Σάκκαρη «απάντησε» ισοφαρίζοντας σε 2-2, όμως η Πολωνή «έσπασε» ακόμη δύο φορές το σερβίς της Ελληνίδας πρωταθλήτριας (στο πέμπτο και στο έβδομο game), φθάνοντας στην νίκη με 6-2.

ΑΠΕ - ΜΠΕ