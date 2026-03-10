MVP ο λυτρωτής Γκασπάρ

Ο Μπρούνο Γκασπάρ έχει σταθερά καλή παρουσία φέτος με τη φανέλα του Απόλλωνα.

Ο 32χρονος αναδείχθηκε Stoiximan MVP του αγώνα απέναντι στην ΑΕΛ, μετά από ψηφοφορία του φίλαθλου κοινού.

Ο Πορτογάλος ακραίος μπακ ο οποίος ήταν ο σκόρερ του νικητήριου τέρματος, μετά από δικό του κλέψιμο στον χώρο του κέντρου, επιλέχθηκε με ποσοστό 30,6%.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Πειραιώς υπερίσχυσε στη μάχη ανάμεσα στους συμπαίκτες του Βάισμπεκ και Λιούμπιτς για τον πολυτιμότερο ποδοσφαιριστή του αγώνα ενάντια στην ΑΕΛ, αφού με το γκολ του, το ντέρμπι της Λεμεσού βάφτηκε γαλάζιο.