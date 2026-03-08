ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Διπλό της ΠΑΕΕΚ και «φωτιά» στη μάχη της ανόδου

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Διπλό της ΠΑΕΕΚ και «φωτιά» στη μάχη της ανόδου

Μεγάλο διπλό για την ομάδα της Κερύνειας.

Εκτός έδρας νίκη με 3-1 που τη βάζει για τα καλά στο κόλπο της ανόδου πέτυχε η ΠΑΕΕΚ απέναντι στον ΑΣΙΛ στο πέσιμο της αυλαίας της 8ης αγωνιστικής της Β’ Κατηγορίας για τον Α’ Όμιλο! Η ομάδα της Κερύνειας εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο τη χθεσινή ισοπαλία στο παιχνίδι μεταξύ της Καρμιπώτισσας και της Δόξας και έπιασε τους Πολεμιδιώτες στους 39 βαθμούς. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Νέα Σαλαμίνα με 65 βαθμούς, ακολουθεί η Ομόνοια 29ης Μαΐου με 43, ενώ έπονται Καρμιώτισσα και ΠΑΕΕΚ.

Α' ΟΜΙΛΟΣ

Καρμιώτισσα-Δόξα 2-2

ΜΕΑΠ -  Νέα Σαλαμίνα 2-4

ΑΣΙΛ-ΠΑΕΕΚ 0-3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1, Νέα Σαλαμίνα 65 

2. Ομόνοια 29Μ 43

3. Καρμιώτισσα 39 

4. ΠΑΕΕΚ 39 

5. Δόξα 35 

6. Αγία Νάπα 34 

7. ΑΣΙΛ 27 

8. ΜΕΑΠ 25

Β' ΟΜΙΛΟΣ

Ηρακλής-Σπάρτακος  2-1

Αχ./Ονήσιλος-Διγενής Μόρφου 0-4

Εθνικός Λατσιών-Χαλκάνορας 3-1

ΑΕΖ-ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 1-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1, Διγενής Μόρφου 34

2. Χαλκάνορας 31

3. Σπάρτακος 30

4. Ηρακλής 29

5.  ΑΠΕΑ Ακρ. 26

7, Εθνικός Λατσιών 20

6. ΑΕΖ 19

8.  Αχ./Ονήσιλος 7.

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Διαβαστε ακομη