Στον... αέρα το μέλλον του Λεβαντόφσκι στην Μπαρτσελόνα

Αναποφάσιστος αναφορικά με το μέλλον του στην Μπαρτσελόνα, είναι ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και δεν δείχνει να... πιέζεται ιδιαίτερα.

Σε... σίριαλ έχει μετατραπεί η υπόθεση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στην Μπαρτσελόνα. Το συμβόλαιο του Πολωνού επιθετικού, λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι και ο ίδιος αν και είχε εκφράσει αρχικά την επιθυμία να παραμείνει στον σύλλογο, εξετάζει τις επιλογές του, βλέποντας ότι δεν αποτελεί προτεραιότητα για τους Καταλανούς.

Τον περασμένο Ιανουάριο, η σύζυγός του, είχε κάνει δηλώσεις, τονίζοντας ότι πρόκειται για την τελευταία του σεζόν με τους «μπλαουγκράνα», αλλά ο Λεβαντόφσκι δεν έχει αποφασίσει ακόμα για το μέλλον του.

Πρόσφατα, μίλησε στο «Athletic», όπου σε σχετική ερώτηση απάντησε: «Δεν ξέρω, πρέπει να το... αισθανθώ. Για τώρα δεν μπορώ να πω τίποτα για την απόφασή μου, γιατί δεν έχω καταλήξει όύτε κατά.... 50%, τι διαδρομή θα ακολουθήσω.Με την ηλικία και την εμπειρία μου, δεν χρειάζεται να αποφασίσω από τώρα. Ίσως σε τρεις μήνες αναγκαστώ να το κάνω, αλλά όπως και να χει, δεν αγχώνομαι», τόνισε ο Λεβαντόφσκι.

Το μέλλον του στην Μπαρτσελόνα, είναι στον... αέρα, με αρκετές ομάδες από Ευρώπη και Αμερική, να ενδιαφέρονται για την απόκτησή του.

Athletiko.gr

 

ΔΙΕΘΝΗ

