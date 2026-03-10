Από τη β’ κατηγορία στο αεροπλάνο για ευρωπαϊκό παιχνίδι

Μέχρι τον περασμένο Δεκέμβριο ο Χάβι Ροθάδα είχε προπονήσει μονάχα ομάδες της β’ κατηγορίας της Ισπανίας.

Τότε πήρε την κλήση για να έρθει στην Κύπρο για να κοουτσάρει την Ε.Ν. Ύψωνα, από την οποία κάνει το βήμα σε ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, την ΑΕΚ.

Μάλιστα, θα ντεμπουτάρει στον πάγκο της ομάδας της Λάρνακας σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, αφού την ερχόμενη Πέμπτη θα κοουτσάρει τους Λαρνακείς κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας για τους «16» του Conference League.