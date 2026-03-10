ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Από τη β’ κατηγορία στο αεροπλάνο για ευρωπαϊκό παιχνίδι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Από τη β’ κατηγορία στο αεροπλάνο για ευρωπαϊκό παιχνίδι

Τα άλματα στην καριέρα του Ισπανού τεχνικού

Μέχρι τον περασμένο Δεκέμβριο ο Χάβι Ροθάδα είχε προπονήσει μονάχα ομάδες της β’ κατηγορίας της Ισπανίας.

Τότε πήρε την κλήση για να έρθει στην Κύπρο για να κοουτσάρει την Ε.Ν. Ύψωνα, από την οποία κάνει το βήμα σε ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, την ΑΕΚ.

Μάλιστα, θα ντεμπουτάρει στον πάγκο της ομάδας της Λάρνακας σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, αφού την ερχόμενη Πέμπτη θα κοουτσάρει τους Λαρνακείς κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας για τους «16» του Conference League.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΟμαδεςΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το πρόγραμμα για τη γ’ φάση του πρωταθλήματος Allwyn Γυναικών

Χαντμπολ

|

Category image

Τι γίνεται με τους τραυματίες της Μπέτις ενόψει Παναθηναϊκού

Ελλάδα

|

Category image

«Η επιστροφή του Φραντσέσκο Τότι στη Ρόμα βρίσκεται στο τελικό στάδιο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ρεάλ Μαδρίτης, εθνική Γαλλίας, χορηγός και στη μέση ο τραυματίας Εμπαπέ σε έναν «πόλεμο» συμφερόντων

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αυτή θα είναι η τελευταία ζαριά για σωτηρία

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Από τη β’ κατηγορία στο αεροπλάνο για ευρωπαϊκό παιχνίδι

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οριστικά χωρίς Βεζένκοφ με Παρί, αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Μόντε Μόρις

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

MVP ο λυτρωτής Γκασπάρ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Εικόνα πλήρης διάλυσης

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Ανησυχητικό σύμπτωμα…

ΑΕΛ

|

Category image

Ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης για Μακ Άλιστερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στον... αέρα το μέλλον του Λεβαντόφσκι στην Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συνεχίζει να προτιμά το ισπανικό στοιχείο η ΑΕΚ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η Σβιάτεκ απέκλεισε την Σάκκαρη στο Indian Wells

Τένις

|

Category image

Πακέτα εισιτηρίων για τη Β’ Φάση του πρωταθλήματος εξέδωσε η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη