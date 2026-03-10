Πρώτη επιλογή για… νέα θητεία ο Πάμπος

Με κυπριακή λύση θέλουν να προχωρήσουν στον Εθνικό για την τεχνική ηγεσία, καθώς πρώτη επιλογή για τη διαδοχή του Ρουί Φερέιρα αποτελεί ο Πάμπος Χριστοδούλου.

Ο Πάμπος Χριστοδούλου είχε ήδη συνάντηση με τον πρόεδρο της ομάδας, Κίκη Φιλίππου, ο οποίος του μετέφερε την πρόταση του Εθνικού και αν πει το ναι θα επιστρέψει στο Δασάκι μετά από τρία χρόνια.

Ο Κύπριος τεχνικός εργάστηκε ξανά στην ομάδα της Άχνας από τον Νοέμβριο του 2022 μέχρι το καλοκαίρι του 2023.