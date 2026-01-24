Δεσπόζει το ντέρμπι κορυφής
Στη 2η αγωνιστική της β΄ φάσης μπαίνει το πρωτάθλημα της Β΄ Κατηγορίας.
Σαφώς από το πρόγραμμα του α΄ ομίλου δεσπόζει η αναμέτρηση στο «Αμμόχωστος» ανάμεσα σε Νέα Σαλαμίνα και ΠΑΕΕΚ που είναι ορισμένο για την Κυριακή (14:30). Πρόκειται μάλιστα για ντέρμπι κορυφής, με την προσφυγική ομάδα να… απειλεί το αήττητο των ερυθρολεύκων. Το Σάββατο θα γίνουν άλλα τρία ματς. Πρόκειται για το ΑΣΙΛ-Δόξα, ΜΕΑΠ-Αγία Νάπα και Καρμιώτισσα-Ομόνοια 29ης Μαΐου.
H βαθμολογία του α΄ ομίλου:
Νέα Σαλαμίνα 44
ΠΑΕΕΚ 32
Δόξα 28
Ομόνοια 29Μ 27
Αγία Νάπα 27
Καρμιώτισσα 25
ΑΣΙΛ 23
ΜΕΑΠ 21
*** Στον β΄ όμιλο που αφορά τη διαβάθμιση, σήμερα Σάββατο (14:30) θα παίξουν:
Αχ./Ονήσιλος-Ηρακλής
Εθνικός Λατσιών-Σπάρτακος
ΑΕΖ-Χαλκάνορας, ενώ το πρόγραμμα θα κλείσει την Κυριακή με το ματς ανάμεσα σε Διγενή Μόρφου-ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου.
H βαθμολογία του β΄ ομίλου:
Διγενής Μόρφου 23
ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 18
Χαλκάνορας 17
Σπάρτακος 17
Εθνικός Λατσιών 15
Ηρακλής Γερ. 14
ΑΕΖ 13
Αχ./Ονήσιλος 4