Δεσπόζει το ντέρμπι κορυφής

Σαφώς από το πρόγραμμα του α΄ ομίλου δεσπόζει η αναμέτρηση στο «Αμμόχωστος» ανάμεσα σε Νέα Σαλαμίνα και ΠΑΕΕΚ που είναι ορισμένο για την Κυριακή (14:30). Πρόκειται μάλιστα για ντέρμπι κορυφής, με την προσφυγική ομάδα να… απειλεί το αήττητο των ερυθρολεύκων. Το Σάββατο θα γίνουν άλλα τρία ματς. Πρόκειται για το ΑΣΙΛ-Δόξα, ΜΕΑΠ-Αγία Νάπα και Καρμιώτισσα-Ομόνοια 29ης Μαΐου.

H βαθμολογία του α΄ ομίλου:

Νέα Σαλαμίνα 44

ΠΑΕΕΚ 32

Δόξα 28

Ομόνοια 29Μ 27

Αγία Νάπα 27

Καρμιώτισσα 25

ΑΣΙΛ 23

ΜΕΑΠ 21

*** Στον β΄ όμιλο που αφορά τη διαβάθμιση, σήμερα Σάββατο (14:30) θα παίξουν:

Αχ./Ονήσιλος-Ηρακλής

Εθνικός Λατσιών-Σπάρτακος

ΑΕΖ-Χαλκάνορας, ενώ το πρόγραμμα θα κλείσει την Κυριακή με το ματς ανάμεσα σε Διγενή Μόρφου-ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου.

H βαθμολογία του β΄ ομίλου:

Διγενής Μόρφου 23

ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 18

Χαλκάνορας 17

Σπάρτακος 17

Εθνικός Λατσιών 15

Ηρακλής Γερ. 14

ΑΕΖ 13

Αχ./Ονήσιλος 4