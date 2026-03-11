ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ισοφάριση στο φινάλε και η πρόκριση θα κριθεί στο Έμιρεϊτς

Με πέναλτι στο φινάλε έφυγε με ισοπαλία από τη Γερμανία η Άρσεναλ

Η Άρσεναλ κατάφερε να φύγει με την ισοπαλία από την Γερμανία λίγο πριν από το φινάλε της αναμέτρησης. Ισόπαλη 1-1 έληξε η πρώτη μάχη ανάμεσα στους κανονιέρηδες και την Μπάγερ Λεβερκούζεν στη φάση των 16 του Champions League.

Ο Άντριχ άνοιξε το σκορ στο 46ο λεπτό, με τον Κάι Χάβερτς να φέρνει στα ίσα το ματς στο 89ο λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Κάι Χάβερτς.

Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για το Έμιρεϊτς στις 17 Μαρτίου στις 22:00, με την πρόκριση να είναι ανοιχτή.

Το ματς

Το πρώτο μέρος κύλησε με χαμηλό τέμπο και λίγες μεγάλες ευκαιρίες. Για την ακρίβεια, οι κανονιέρηδες ήταν εκείνοι που άγγιξαν στο γκολ στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης. Η Άρσεναλ ξετύλιξε επίθεση από τα δεξιά, ο Γιόκερες μέσα στην περιοχή μοίρασε στον Μαρτινέλι, το σουτ του οποίου από τα αριστερά σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ: Μπάσβιχ, Κουανσά, Άντριχ, Ταπσόμπα, Ποκού, Παλάσιος, Γκαρσία, Γκριμάλντο, Τεριέ, Μάζα, Κοφάν

ΑΡΣΕΝΑΛ: Ράγια, Τίμπερ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Χινκαπιέ, Ράις, Θουμπιμέντ, Σάκα, Έζε, Μαρτινέλι, Γιόκερες

 

