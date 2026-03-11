Το πρωτόγνωρο σκηνικό με τον Mπράντον Τόμας

Ο Απόλλων εδώ και έντεκα αγωνιστικές, με τον Ερνάν Λοσάδα στο τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας, τρελαίνει κόσμο. Μετρά δέκα νίκες και μία ισοπαλία και αυτή με την πρωτοπόρο Ομόνοια εκτός έδρας, με αποτέλεσμα να φιγουράρει δεύτερος.

Σε αυτή την αντεπίθεση, ένας από τους παίκτες, που έβαλε τη σφραγίδα του ήταν ο Μπράντον Τόμας. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός με εφτά γκολ στο ενεργητικό του, εκ των οποίων τα έξι με τον Λοσάδα, θα λείψει στο προσεχές παιχνίδι με την Ανόρθωση (15/03, 16:00) στο «Αντώνης Παπαδόπουλος». Έλειψε από ακόμη ένα ματς λόγω καρτών (με ΑΕΛ στον α΄γύρο) ενώ δεν ξεκίνησε βασικός στα δύο πρώτα της σεζόν. Και στα τρία, ο Απόλλωνας έχασε βαθμούς.

Ουσιαστικά λοιπόν, είναι ένα πρωτόγνωρο σκηνικό αυτό με τον Μπράντον, αφού για πρώτη φορά δεν θα είναι στην ενδεκάδα επί Ερνάν Λοσάδα. Και είναι ένα ερωτηματικό πως θα λειτουργήσει ο Απόλλωνας χωρίς τον πολύπειρο Ισπανό. O πιθανός αντικαταστάτης του είναι ο Ντάνι Εσκρίτσε που αναζητά την ευκαιρία του να βγει... μπροστά.

Να σημειωθεί πως θα λείψει με κίτρινες κάρτες και ο Μόργκαν Μπράουν, που επίσης αποτελεί βασικό γρανάζι. Είχε όμως απουσιάσει και πρόσφατα (με Ομόνοια Αραδίππου), με τον Απόλλωνα να κερδίζει ενώ είχε παιχνίδια με τον Λοσάδα που έμεινε στον πάγκο. Στο μεταξύ, πιθανότατα θα λείψει και ο Πραξιτέλης Βούρος λόγω τραυματισμού, με τον Λαμ να παίρνει θέση δίπλα στον Κβίντα.