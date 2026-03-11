ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Δεν επιτρέπονται τα κόρνερ»!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Δεν επιτρέπονται τα κόρνερ»!

Οι ετοιμασίες της Λεβερκούζεν για το ματς με την Άρσεναλ

Δύο εβδομάδες μετά την πρόκριση επί του Ολυμπιακού στα playoffs του Champions League, η Μπάγερ Λεβερκούζεν φορά το... ευρωπαϊκό της κοστούμι και υποδέχεται απόψε το βράδυ την Άρσεναλ (19:45) στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Λίγες ώρες πριν τη σέντρα της αναμέτρησης στην κατάμεστη «Bay Arena», οι «ασπιρίνες» σχολίασαν με έναν ευρηματικό και χιουμοριστικό τρόπο την αποτελεσματικότητα των «κανονιέρηδων» από τις εκτελέσεις κόρνερ!

Συγκεκριμένα δημοσίευσαν μια φωτογραφία από το σημείο του κόρνερ, στο οποίο αντί για το κλασικό σημαιάκι είχαν τοποθετήσει μια ταμπέλα που έγραφε: «Δεν επιτρέπονται τα κόρνερ»!

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα αποτελεί την κορυφαία της Ευρώπης όσον αφορά τα τέρματα που πετυχαίνει από κόρνερ, έχοντας μετατρέψει σε... επιστήμη τις εν λόγω στημένες φάσεις τα τελευταία δύο χρόνια.

 

 

Πηγή: sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τα δεδομένα εάν το Ιράν αποσυρθεί από το Μουντιάλ και τα σενάρια αντικατάστασης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χαραλάμπους, ο παίκτης με τη μεγαλύτερη εκτιμώμενη μεταγραφική αξία στην Κύπρο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Δεν επιτρέπονται τα κόρνερ»!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μπέρδεψε τα «St' James Park» και αντί για το Νιούκαστλ-Μπάρτσα είδε αγώνα 3ης κατηγορίας της Αγγλίας!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Tελικά πήρε το αεροπλάνο κι έφυγε ο Καραπατάκης!

ΑΕΚ

|

Category image

Αταμάν: «Νομίζω ότι ο Λεσόρ θα είναι στο ρόστερ»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ερμής και Ορμήδεια το ζευγάρι του τελικού

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Η «τρύπα» στα οικονομικά ίσως αναγκάσει τη Τσέλσι να πουλήσει τον Πάλμερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με Τσιριβέγια η αποστολή των «πράσινων» για τον πρώτο αγώνα με την Μπέτις

Ελλάδα

|

Category image

Τούντορ: «Έβγαλα τον Κίνσκι για να τον βοηθήσω»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ιδιάκεθ άνοιξε τα... χαρτιά του με παράπονο: «Ήταν σαν τυφώνας που με παρέσυρε»

ΑΕΚ

|

Category image

Το β΄ γκρουπ «πλήγωσε» πολύ τον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

To Paphos Gran Prix παίρνει τη θέση του Cyprus Gran Fondo στο καλεντάρι της Activate Cyprus

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Δένει» τον Ολίσε με νέο ισχυρό συμβόλαιο η Μπάγερν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημο: Παρελθόν από τη Μονακό ο Σπανούλης

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη