Δύο εβδομάδες μετά την πρόκριση επί του Ολυμπιακού στα playoffs του Champions League, η Μπάγερ Λεβερκούζεν φορά το... ευρωπαϊκό της κοστούμι και υποδέχεται απόψε το βράδυ την Άρσεναλ (19:45) στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Λίγες ώρες πριν τη σέντρα της αναμέτρησης στην κατάμεστη «Bay Arena», οι «ασπιρίνες» σχολίασαν με έναν ευρηματικό και χιουμοριστικό τρόπο την αποτελεσματικότητα των «κανονιέρηδων» από τις εκτελέσεις κόρνερ!

Συγκεκριμένα δημοσίευσαν μια φωτογραφία από το σημείο του κόρνερ, στο οποίο αντί για το κλασικό σημαιάκι είχαν τοποθετήσει μια ταμπέλα που έγραφε: «Δεν επιτρέπονται τα κόρνερ»!

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα αποτελεί την κορυφαία της Ευρώπης όσον αφορά τα τέρματα που πετυχαίνει από κόρνερ, έχοντας μετατρέψει σε... επιστήμη τις εν λόγω στημένες φάσεις τα τελευταία δύο χρόνια.

Worth a try 😅 pic.twitter.com/0YO7Qg8ERt — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) March 11, 2026

