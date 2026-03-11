Πολλά πρόστιμα από τον Αθλητικό Δικαστή και ποινή αποκλεισμού μέχρι τις 28 Μαΐου!

Ο Αθλητικός Δικαστής της ΚΟΠ Αριστοτέλης Βρυωνίδης, αφού μελέτησε τις παραπομπές που είχε ενώπιον του, επέβαλε τις ακόλουθες ποινές:

*Καταγγελία του Διαιτητή SYLWESTRZAK DAMIAN ROBERT κατά του GOSPODINOV GEORGI , μέλος του προσωπικού της Ομόνοια Λευκωσίας που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο και έντονες διαμαρτυρίες στον 1ο Βοηθό στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού /02.03.2026 (24η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Αντώνη Κωνσταντινίδη κατά του CHEBAKE ISSAM Ποδοσφαιριστή του σωματείου FREEDOM24 KRASAVA ENY που αποβλήθηκε γιατί στέρησε καθαρή ευκαιρία επίτευξης τέρματος στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας – FREEDOM24 KRASAVA ΕΝΥ /01.03.2026 (24η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Χρίστου Κωνσταντινίδη κατά του Γιαννάκη Κατσιαρή,μέλος του προσωπικού της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Ψευδά που αποβλήθηκε για βίαιη συμπεριφορά αφού μετά το τέλος του αγώνα πιάστηκε στα χέρια με τον αντίπαλο προπονητή και τον έφτυσε στο πρόσωπο στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Ψευδά – ΟΘΕΛΛΟΣ Αθηαίνου/28.02.2026 (7η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ποινή αποκλεισμού μέχρι τις 28 Μαϊου και πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Χρίστο Κωνσταντινίδη κατά του Κωνσταντίνου Σοφοκλέους Προπονητή του ΟΘΕΛΛΟΥ Αθηαίνου που αποβλήθηκε για βίαιη συμπεριφορά, κατά υπαλλήλων αγώνα αφού μετά το τέλος του αγώνα ήρθε σε λεκτική αντιπαράθεση με τους αντίπαλους με αποτέλεσμα να πιαστεί στα χέρια με το Γιαννάκη Κατσιαρή, μέλος του προσωπικού της αντίπαλης ομάδας (τον έπιασε από το λαιμό) στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Ψευδά – ΟΘΕΛΛΟΣ Αθηαίνου/28.02.2026 (7η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ποινή αποκλεισμού από δύο αγώνες και πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Ιωάννη Γιώρκα κατά του Αντωνάκη Αντωνίου Βοηθού Προπονητή της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Αμμοχώστου που αποβλήθηκε για ανάρμοστη συμπεριφορά στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ19 A’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου – ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου/28.02.2026 (20η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Ιωάννη Γιώρκα κατά του Γεώργιου Τούμπα Προπονητή Τερματοφυλάκων της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Αμμοχώστου που αποβλήθηκε για ανάρμοστη συμπεριφορά στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ19 A’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου – ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου/28.02.2026 (20η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Ιωάννη Γιώρκα κατά του Αντώνη Αχιλλέως Ποδοσφαιριστή της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Αμμοχώστου που αποβλήθηκε γιατί έβρισε τη διαιτητική ομάδα στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ19 A’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου – ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου/28.02.2026 (20η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ποινή αποκλεισμού από δύο αγώνες.

*Καταγγελία του Διαιτητή Πολύβιου Αντωνίου κατά του Χρίστου Σαββίδη Ποδοσφαιριστή του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας που αποβλήθηκε για βίαιη διαγωγή, κτύπησε με γροθιά αντίπαλο ποδοσφαιριστή στον αγώνα Κυπέλλου Νέων Κ19 Α’ Β’ Γ’ Κατηγορίας Προημιτελική Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας/25.02.2026.

Απόφαση: Ποινή αποκλεισμού από δύο αγώνες.

*Καταγγελία κατά της ΑΕΛ Λεμεσού:

(α) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) γιατί ως γηπεδούχο Σωματείο επέτρεψε τη παραγωγή και/ή μετάδοση σήματος μέσω drone εντός του αγωνιστικού χώρου (πάνω από το κέντρο του αγωνιστικού χώρου) πριν την έναρξη του αγώνα (από 16:50 – 16:58) χωρίς την προηγούμενη έκκριση από την ΚΟΠ, κατά παράβαση των άρθρων 1, 2 και 3, Κεφάλαιο XVΙI της Προκύρηξης Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025/2026

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΕΛ Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας/28.02.2026 (24η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΑΕΚ Λάρνακας λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΕΚ Λάρνακας – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας/01.03.2026 (24η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού/02.03.2026 (24η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου για πώληση οινοπνευματωδών από την καντίνα της ανατολικής κερκίδας του γηπέδου κατά παράβαση του άρθρου 7 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος β΄ Κατηγορίας 2025/2026 και των άρθρων 4(γ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου – ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου Νήσου/28.02.2026 (7η Αγωνιστική)

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου Νήσου γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαϊου – ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου Νήσου/28.02.2026 (7η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΟΑΝ Αγίας Νάπας για εκδήλωση που διοργάνωσε εντός του αγωνιστικού χώρου πριν την έναρξη του αγώνα χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Γενικού Διευθυντή της ΚΟΠ κατά παράβαση του άρθρου 77 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΟΑΝ Αγίας Νάπας – ΔΟΞΑ Κατωκοπιάς/28.02.2026 (7η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Κιτίου γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Κιτίου – Π. Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ/28.02.2026 (7η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΒΥΡΑ γυμνασίαρχου της ΑΕΖ Ζακακίου για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων και/ή για παραλήψεις του κατά παράβαση του άρθρου 30 του Κεφ. ΧΙΙ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας 2025-2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΕΖ Ζακακίου – ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΙΤΑΣ Μόρφου/28.02.2026 (7η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας – ΕΡΜΗΣ Αραδίππου/28.02.2026 (7η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΕΡΜΗ Αραδίππου γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας – ΕΡΜΗΣ Αραδίππου/28.02.2026 (7η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Ψευδά για επεισόδια που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας μετά το τέλος του αγώνα στην κερκίδα με οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας και για περαιτέρω επεισόδια που προκλήθηκαν από παράγοντες και ποδοσφαιριστές της ομάδας εντός του αγωνιστικού μετά το τέλος του αγώνα με παράγοντες και ποδοσφαιριστές της ομάδας της φιλοξενούμενης ομάδας. (Μετά το τέλος του αγώνα προκλήθηκε σύρραξη στην κερκίδα μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων με αποτέλεσμα η ένταση που δημιουργήθηκε στην κερκίδα να μεταφερθεί και εντός του αγωνιστικού χώρου με αποτέλεσμα να πυροδοτηθούν προσκλήσεις και αντιπαραθέσεις μεταξύ παραγόντων και ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων) κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Ψευδά – ΟΘΕΛΛΟΣ Αθηαίνου/28.02.2026 (7η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΟΘΕΛΛΟΥ Αθηαίνου:

(α) γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για επεισόδια που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας μετά το τέλος του αγώνα στην κερκίδα με οπαδούς της φιλοξενούσας ομάδας και για περαιτέρω επεισόδια που προκλήθηκαν από παράγοντες και ποδοσφαιριστές της ομάδας εντός του αγωνιστικού μετά το τέλος του αγώνα με παράγοντες και ποδοσφαιριστές της φιλοξενούσας ομάδας. (Μετά το τέλος του αγώνα προκλήθηκε σύρραξη στην κερκίδα μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων με αποτέλεσμα η ένταση που δημιουργήθηκε στην κερκίδα να μεταφερθεί και εντός του αγωνιστικού χώρου με αποτέλεσμα να πυροδοτηθούν προσκλήσεις και αντιπαραθέσεις μεταξύ παραγόντων και ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων) κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Ψευδά – ΟΘΕΛΛΟΣ Αθηαίνου/28.02.2026 (7η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Α’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου – ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου/28.02.2026 (20η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 Π. Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ - ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας/01.03.2026 (21η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Αχυρώνα Ονήσιλου. Πρόστιμο στον Κέδρο.

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – ΗΡΑΚΛΗΣ Γερολάκκου/01.03.2026 (21η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της ΑΠΕΑ.

*Διακοπέντας Αγώνας Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 FREEDOM24 KRASAVA ENY – ΑΣΠΙΣ Πύλας/01.03.2026 (21η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της Freedom24 Krasava ENY.

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΑΣΙΛ Λύσης – ΚΟΡΝΟΣ F.C./01.03.2026 (21η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του ΑΣΙΛ. Πρόστιμο στον Κόρνο.

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων Κ17 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 FREEDOM24 KRASAVA ENY – ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσούλων Αχερίτου/01.03.2026 (20η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της Freedom24 Krasava ENY. Πρόστιμο στην ΑΕΝ.

*Καταγγελία κατά της ΑΕΚ Λάρνακας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων Κ15 περιόδου 2025-2026 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου – ΑΕΚ Λάρνακας /28.02.2026 (19η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά:

(α) του ΕΘΝΙΚΟΥ Άχνας για επεισόδιο που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας μετά το τέλος του αγώνα (μετά το τέλος του αγώνα μερίδα οπαδών της ομάδας άνοιξαν την πίσω πόρτα του γηπέδου και προπηλάκισαν τον πρώτο βοηθό διαιτητή του αγώνα) κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΠΡΟΥ γυμνασίαρχου του ΕΘΝΙΚΟΥ Άχνας για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων και/ή για παραλήψεις του κατά παράβαση του άρθρου 30 του Κεφ. ΧΙΙ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Γ΄ Κατηγορίας 2025-2026 και της Προκήρυξης Νέων και Παίδων 2025-2026.

Απόφαση: Ποινή αποκλεισμού από ένα αγώνα και πρόστιμο.

στον αγώνα Επίλεκτης Κατηγορίας Παίδων Κ14 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας – ΠΑΕΕΚ Κερύνειας/28.02.2026 (20η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του σωματείου AGBU ARARAT γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος FUTSAL Ανδρών A’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – AGUB ARARAT/26.02.2026 (18η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.