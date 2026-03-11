Τα δεδομένα εάν το Ιράν αποσυρθεί από το Μουντιάλ και τα σενάρια αντικατάστασης

Η FIFA δεν έχει ακόμη λάβει επίσημη ειδοποίηση για την αποχώρηση της εθνικής ομάδας του Ιράν από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, όπως αναφέρουν κορυφαία διεθνή ΜΜΕ, εάν και νωρίτερα ο Ιρανός υπουργός Αθλητισμού, Αχμάντ Ντογιανμαλί, επέμεινε, σε συνέντευξή του στο DPA, σχετικά με την απόφαση να μην συμμετάσχει το Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο: «Δεδομένου ότι αυτή η διεφθαρμένη κυβέρνηση δολοφόνησε τον ηγέτη μας, δεν υπάρχουν όροι υπό τους οποίους μπορούμε να συμμετάσχουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο», είπε.

Οποιαδήποτε ανακοίνωση από τη FIFA εξαρτάται από την επισημοποίηση από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ιράν της απόφασής του.

Το Ιράν έχει ήδη συμμετάσχει σε έξι Παγκόσμια Κύπελλα, συμπεριλαμβανομένων των τριών τελευταίων εκδόσεων (Βραζιλία, Ρωσία και Κατάρ).

Το άρθρο 6.2 ορίζει πρώτα οικονομικές κυρώσεις: μια αρμόδια ομοσπονδία που αποσύρεται εντός 30 ημερών από τον πρώτο αγώνα του τελικού τουρνουά θα τιμωρηθεί με πρόστιμο τουλάχιστον 250.000 ελβετικών φράγκων, το οποίο θα αυξηθεί σε τουλάχιστον 500.000 ελβετικά φράγκα για αποσύρσεις αργότερα. Εκτός από το πρόστιμο, η ομοσπονδία πρέπει να επιστρέψει τις συνεισφορές που έλαβε από τη FIFA για την προετοιμασία του τουρνουά.

Το βασικό σημείο, ωστόσο, αφορά την αντικατάσταση ομάδας. Το άρθρο 6.7 ορίζει: «Εάν μια συμμετέχουσα ομοσπονδία-μέλος αποσυρθεί ή/και αποκλειστεί από το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA του 2026, η FIFA αποφασίζει για το θέμα κατά την αποκλειστική της διακριτική ευχέρεια και λαμβάνει τυχόν μέτρα που κρίνει απαραίτητα. Η FIFA μπορεί να αποφασίσει να αντικαταστήσει την εν λόγω συμμετέχουσα ομοσπονδία με άλλη ομοσπονδία».

Όταν το Ιράν επισημοποιήσει την απόφασή του, η FIFA θα έχει την αυτονομία να αποφασίσει πώς θα αναδιοργανώσει το τουρνουά, με πιο πιθανό σενάριο, να αντικατασταθεί το Ιράν με μια άλλη ομάδα.

Ωστόσο, ο ορισμός μιας αντικαταστάτριας δεν είναι απλή υπόθεση. Στα ασιατικά προκριματικά, το Ιράν κατέκτησε την κορυφή του Α' ομίλου και εξασφάλισε άμεση πρόκριση. Σε μεταγενέστερο στάδιο, προκρίθηκαν επίσης η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ιράκ πήγαν στα playoffs. Το Ιράκ κέρδισε τον διπλό αγώνα τον Νοέμβριο και εξασφάλισε τη θέση του στα διηπειρωτικά playoffs της FIFA Η ομάδα θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Βολιβία εναντίον Σουρινάμ στο τέλος του μήνα στο Μεξικό.

Εάν το Ιράκ προκριθεί -είναι το φαβορί- τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα είναι η επόμενη διαθέσιμη υποψήφια από την Ασία. Ωστόσο, η FIFA θα μπορούσε να επιλέξει μια ομάδα που θα αποκλειστεί στα διηπειρωτικά playoffs από χώρες εκτός Ασίας.

Το Ιράν είναι στον 7o όμιλο του Μουντιάλ 2026 μαζί με το Βέλγιο, την Αίγυπτο και τη Νέα Ζηλανδία, με προγραμματισμένους αγώνες μεταξύ Λος Άντζελες και Σιάτλ.

Πηγή: AΠΕ - ΜΠΕ