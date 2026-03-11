Χαραλάμπους, ο παίκτης με τη μεγαλύτερη εκτιμώμενη μεταγραφική αξία στην Κύπρο

Ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους του Άρη, με εκτιμώμενη αξία 2.7-3.1 εκατομμύρια ευρώ είναι στην κορυφή της σχετικής λίστας, ανάμεσα στους παίκτες του κυπριακού πρωταθλήματος, σύμφωνα με την έρευνα που δημοσίευσε το CIES Football Observatory (Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών που βρίσκεται στην Ελβετία και δημιουργήθηκε το 1995 ως κοινοπραξία της FIFA με το Πανεπιστήμιο του Νοσατέλ).

Στην έρευνα αυτή παρουσιάζονται οι παίκτες από 70 πρωταθλήματα παγκοσμίως, με την υψηλότερη εκτιμώμενη αξία, χωρίς να περιλαμβάνονται οι δανεικοί παίκτες.

Πιο κάτω ο πίνακας που αφορά το κυπριακό πρωτάθλημα: