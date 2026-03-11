ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ήττα στη Ρουμανία για την Εθνική Γυναικών

Έκανε καλό πρώτο δεκάλεπτο, όμως στη συνέχεια οι γηπεδούχες κυριάρχησαν

Παρά την πολύ καλή προσπάθεια που κατέβαλε το Γυναικείο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, στις τρεις από τις τέσσερεις περιόδους, εν τούτοις έχασε στη Ρουμανία, από την αντίστοιχη Εθνική ομάδα με 75-60, για την 4η αγωνιστική των προκριματικών του FIBA EuroBasket Women 2027.

Στο ημίχρονο, η Ρουμανία είχε προηγηθεί με 42-21, ενώ στην επανάληψη η ομάδα μας πάλεψε για να μειώσει και τα κατάφερε ως ένα βαθμό, χάριν κυρίως στην εξαίρετη παρουσία της Πάγκαλος, που ήταν και η κορυφαία για την Εθνική μας, καθώς σημείωσε 25 πόντους και αξιολογήθηκε με βαθμό 20.

Πολύ καλό το ξεκίνημα για την Εθνική μας, η οποία μετά τις πρωτοβουλίες της Πάγκαλος, προηγήθηκε αρχικά με 12-4, έχοντας πολύ καλό ρυθμό στα χρονικά αυτά σημεία.

Κάτω από έναν γρήγορο ρυθμό που υπήρχε στην αναμέτρηση, η Ρουμανία αντέδρασε και μετά από σερί 8-2, μείωσε σε 14-12, ενώ λίγο πριν το 9` η αντίπαλος της Εθνικής μας, ισοφάρισε σε 17-17.

Με την ολοκλήρωση της 1ης περιόδου, η Εθνική μας είχε το προβάδισμα με 19-17.

Στις αρχές της 2ης περιόδου η Ρουμανία προσπέρασε για πρώτη φορά, όταν προηγήθηκε με 20-19.

Με σερί 14-0 ξεκίνησε η Ρουμανική ομάδα στη 2η περίοδο και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να προηγηθεί με 31-19.

Η ομάδα μας καλείτο να βρει λύσεις στην επίθεση καθώς μετά τα 6 πρώτα λεπτά δεν είχε σημειώσει κανέναν πόντο.

Το σερί της γηπεδούχου διευρύνθηκε στο 25-2, όταν το χρονόμετρο έδειξε το 19` και έτσι, στο χρονικό αυτό σημείο η Εθνική μας έμεινε πίσω, με 42-21, που ήταν και το αποτέλεσμα στο ημίχρονο.

Στις αρχές της 3ης περιόδου, η τιμή της διαφοράς ανέβηκε στους 25 πόντους (48-23), πάντα για την ομάδα της Ρουμανίας και ενώ στα χρονικά σημεία που ακολούθησαν, η ομάδα μας βρήκε κάποιες λύσεις στην επίθεση, αλλά η διαφορά παρέμενε πάνω από το +20, για την αντίπαλη ομάδα.

Στο 35`, η Εθνική Ρουμανίας είχε προηγηθεί με 53-27, ενώ λίγο πριν το τέλος της 3ης περιόδου, η Εθνική μας έριξε τη διαφορά κάτω από το +20, όταν μείωσε σε 56-39, που ήταν και το αποτέλεσμα στο 30`.  

Βέβαια τα πράγματα παρέμεναν αρκετά δύσκολα για ανατροπή των δεδομένων, αλλά η Εθνική μας με οδηγό την καλή εμφάνιση της 3ης περιόδου, προσπάθησε να διεκδικήσει το ότι καλύτερο κατά το τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης.

Η Πάγκαλος εξακολουθούσε να σημειώνει συνεχόμενους πόντους για την ομάδα μας, παρότι η τιμή της διαφοράς παρέμενε σταθερά γύρω στο +20, πάντα για την Εθνική Ρουμανίας.

Στο 35`, το αποτέλεσμα είχε φθάσει στο 70-51, ενώ στο 39`, η ομάδα μας έριξε την τιμή στο -12, όταν μείωσε σε 72-60, ενώ το τελικό αποτέλεσμα ήταν 75-60.

Δεκάλεπτα: 17-19, 42-21, 56-39, 75-60.

Ρουμανία (Catalin Tanase): Virjoghe 13, Valcea, Nan 9 (1), Ghizila 12 (3), Citinean 16 (4), Mititelu, Armanu 8 (2), Ghita 2, Fota 6, Orban 2, David, Manea 7 (1).

Κύπρος (Γιώργος Παλάλας): Κυπριανού 13 (2), Παπαδούρη, Πηλακούτα 10, Πάγκαλος 25 (1), Raca, Παπαϊωάννου 2, Chinaklieva 4, Κυριάκου, Παπάλλα, Γεωργίου, Στυλιανίδη, Οικονομίδου 6.

Διαβαστε ακομη