Η Ρεάλ ζήτησε από τους φιλάθλους της να μην φέρουν ισπανικές σημαίες στο Bernabeu

Η Ρεάλ Μαδρίτης ζήτησε από τους φιλάθλους της να μην φέρουν ισπανικές σημαίες, απόψε (11/3) στον αγώνα εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι, στη φάση των «16» του Champions League.

Όπως είναι γνωστό, στις 25 Φεβρουαρίου, πριν από τον αγώνα εναντίον της Μπενφίκα, οι κάμερες τηλεοπτικών μεταδόσεων κατέγραψαν έναν οπαδό να εκτελεί επανειλημμένα τον ναζιστικό χαιρετισμό.

Ο σύλλογος έδρασε αμέσως, τον εντόπισε, τον απέβαλε από το στάδιο και ξεκίνησε τη διαδικασία ανάκλησης της ιδιότητάς του ως μέλους. Αυτό δεν ήταν αρκετό για να αποφευχθεί η κύρωση. Η UEFA επέβαλε πρόστιμο 15.000 ευρώ και μερικό κλείσιμο 500 θέσεων στην κάτω νότια κερκίδα, με αναστολή.

Αυτό προκάλεσε εγρήγορση στους Μαδριλένους, που ζήτησαν επίσης να μην υπάρχουν συνθήματα εναντίον του Πεπ Γκουαρντιόλα επειδή ο Καταλανός προπονητής δεν είναι ακριβώς ευπρόσδεκτος στο Bernabeu.

Να σημειωθεί επίσης ότι η Ρεάλ Μαδρίτης οδεύει προς τον αγώνα με απούλητα εισιτήρια. Με πάνω από 300 ευρώ ανά εισιτήριο σε πολλά τμήματα, ορισμένοι οπαδοί αποφάσισαν να μην ξοδέψουν τα χρήματά τους, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ισπανική εφημερίδα Marca.

