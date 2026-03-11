Στον ΑΠΟΕΛ αν δεν αλλάξουν νοοτροπία δεν θα μπορέσουν σύντομα να φθάσουν τους ανταγωνιστές τους. Τρανό παράδειγμα ο τελευταίος, αποτυχημένος, αγώνας με την Ανόρθωση.

Πολλοί οπαδοί του ΑΠΟΕΛ θεωρούσαν ότι θα κερδίσει την Ανόρθωση και μάλιστα εύκολα.

Κι όμως, η φετινή Ανόρθωση που τόσο πολύ κορόιδεψαν φέτος οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ, στα δύο μεταξύ τους παιχνίδια πήρε 4 βαθμούς έναντι ενός!

Αλλαγή νοοτροπίας λοιπόν, αλλαγή και μάλιστα όσο πιο σύντομα γίνεται!