Αταμάν: «Νομίζω ότι ο Λεσόρ θα είναι στο ρόστερ»

Την παρουσία του μεγάλου άτυχου της περσινής σεζόν, Ματίας Λεσόρ, για πρώτη φορά στο ρόστερ του Παναθηναϊκού αυτή την αγωνιστική περίοδο προανήγγειλε ο Εργκίν Αταμάν, σε δηλώσεις του στη Media Day των «πρασίνων» ενόψει του εντός έδρας αγώνα με τη Ζαλγκίρις Κάουνας την Πέμπτη (12/3, 22:00), για την 31η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Τούρκος τεχνικός άφησε αιχμές για τα σφυρίγματα των διαιτητών λέγοντας «χάσαμε μερικά παιχνίδια στο τελευταίο δευτερόλεπτο, με φάουλ που δε σφυρίχτηκαν». Πάντως, ο προπονητής του Παναθηναϊκού παραδέχτηκε: «Αυτή τη σεζόν δε βρήκαμε την ισορροπία. Χάσαμε από ομάδες που στην κατάταξη είναι πιο χαμηλά. Κάναμε αλλαγές στους σέντερ και στους πάουερ φόργουορντ. Είχαμε σκαμπανεβάσματα. Η ομάδα έχει δείξει ότι σε πραγματικά παιχνίδια, όπως ο τελικός του Κυπέλλου, ότι αν είναι εκεί θα παίζει για τη νίκη».

Μετά την εντολή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου να κατέβει από τον ουρανό του Telekom Center Athens το λάβαρο της κατάκτησης της Euroleague του 2000 με τον νυν πρόεδρο της διοργάνωσης Ντέγιαν Μποντιρόγκα στο ημίχρονο του ευρωπαϊκού ντέρμπι «αιωνίων» με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, αυτό αντικαταστάθηκε με νέο λάβαρο, όπου απεικονίζεται ο Φραγκίσκος Αλβέρτης.

Αναλυτικά, ο Εργκίν Αταμάν δήλωσε πριν από τον αγώνα με τη Ζαλγκίρις Κάουνας:

«Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς, επειδή έχουμε μία νίκη διαφορά με τη Ζαλγκίρις. Έπαιξαν πολύ καλά στα τελευταία 5-6 παιχνίδια. Ελπίζω αύριο να παίξουμε επιθετικά με αυτοπεποίθηση, με υποστήριξη από το ΟΑΚΑ, όπως στα μεγάλα παιχνίδια. Χάσαμε μερικά παιχνίδια στο τελευταίο δευτερόλεπτο, με φάουλ που δε σφυρίχτηκαν. Αύριο είναι σημαντικό παιχνίδι σίγουρα, γιατί οκτώ παιχνίδια μένουν και κάθε νίκη που παίρνουμε είμαστε πιο κοντά στις καλές θέσεις, κάθε παιχνίδι που χάνουμε, ρισκάρουμε τα πλέι οφ.

Ο Λεσόρ είναι διαθέσιμος και νομίζω ότι αύριο θα είναι στο ρόστερ.

Αυτή τη σεζόν δε βρήκαμε την ισορροπία. Χάσαμε από ομάδες που στην κατάταξη είναι πιο χαμηλά. Κάναμε αλλαγές στους σέντερ και στους πάουερ φόργουορντ. Είχαμε σκαμπανεβάσματα. Η ομάδα έχει δείξει ότι σε πραγματικά παιχνίδια, όπως ο τελικός του Κυπέλλου, ότι αν είναι εκεί θα παίζει για τη νίκη.

Η ομάδα έχει επτά παίκτες που παίζουν μαζί τα τελευταία 2,5 χρόνια και σε αυτά τα 2,5 χρόνια θέλω να υπενθυμίσω σε όλους ότι μετά τη Φενέρμπαχτσε, έχουν καλύτερα αποτελέσματα από εμάς, είναι το πιο επιτυχημένο κλαμπ στην Ευρώπη. Ένας τίτλος Euroleague, ένα ελληνικό πρωτάθλημα και δύο Κύπελλα. Μερικές φορές χάσαμε παιχνίδια στη regular season. Δε με νοιάζει αυτό. Με νοιάζει μόνο αν χάσω στο Final Four, όπως πέρυσι από τη Φενέρμπαχτσε.

Ή με νοιάζει όταν χάνουμε όπως με την Παρί ή τη Φενέρμπαχτσε. Τώρα είναι σημαντικό η ομάδα να πάρει αυτοπεποίθηση και να παίξει για τους μεγάλους στόχους. Έχει την ικανότητα να φτάσει στους στόχους της.

Αυτή η ομάδα ίσως έχει κάποιο πρόβλημα στα παιχνίδια της regular season, μερικές ομάδες είναι πολύ χαρούμενες όταν μας κερδίζουν στη regular season, αλλά εμείς είμαστε χαρούμενοι μόνο όταν κερδίζουμε τον τίτλο. Θα είμαστε χαρούμενοι μόνο όταν νικήσουμε. Αυτός είναι ο στόχος και η προπονητική φιλοσοφία μου.

Ξέρω ότι ο Γιαννακόπουλος μίλησε με κάποιους παίκτες, αλλά φυσικά μπορεί να έρθει, είμαστε χαρούμενοι να τον βλέπουμε στις προπονήσεις και στους αγώνες. Είμαστε οικογένεια σε αυτή την ομάδα. Πιστεύω ότι θα είναι παρών σε όλα τα παιχνίδια, γιατί θέλει να βοηθήσει την ομάδα. Οι μεγάλες ομάδες μπορούν να λύσουν τις δύσκολες καταστάσεις. Δεν μπορούμε να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι, οπότε είναι σημαντικό να μείνουμε δυνατοί».