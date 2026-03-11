Tελικά πήρε το αεροπλάνο κι έφυγε ο Καραπατάκης!

Στο πλευρό της ομάδας του, ΑΕΚ, στο Λονδίνο για τον αγώνα με την Κρίσταλ Πάλας, για το πρώτο σκέλος των αναμετρήσεων για τους «16» του Conference League, θα είναι ο Άντρος Καραπατάκης.

Αν και αρχικά ο υπό παραίτηση πρόεδρος της ομάδας της Λάρνακας φαινόταν ότι δεν θα έδινε το παρών του, ίσως για πρώτη φορά τα τελευταία 12 χρόνια σε εκτός έδρας των κιτρινοπρασίνων, εντούτοις υπήρξε διαφοροποίηση των δεδομένων.

Με βάση τη νέα πληροφόρηση ο Άντρος Καραπατάκης έχει ταξιδέψει για να βρίσκεται στις κερκίδες στον αυριανό (12/03) αγώνα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Καραπατάκης δέχεται πιέσεις ώστε να πάρει πίσω την απόφασή του για αποχώρηση και να παραμείνει στον προεδρικό θώκο της ομάδας της Λάρνακας.