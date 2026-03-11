ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Tελικά πήρε το αεροπλάνο κι έφυγε ο Καραπατάκης!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Tελικά πήρε το αεροπλάνο κι έφυγε ο Καραπατάκης!

Αν και αρχικά έδειξε πρόθεση να μην βρεθεί στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Κρίσταλ Πάλας, εντούτοις άλλαξαν τα πλάνα του

Στο πλευρό της ομάδας του, ΑΕΚ, στο Λονδίνο για τον αγώνα με την Κρίσταλ Πάλας, για το πρώτο σκέλος των αναμετρήσεων για τους «16» του Conference League, θα είναι ο Άντρος Καραπατάκης.

Αν και αρχικά ο υπό παραίτηση πρόεδρος της ομάδας της Λάρνακας φαινόταν ότι δεν θα έδινε το παρών του, ίσως για πρώτη φορά τα τελευταία 12 χρόνια σε εκτός έδρας των κιτρινοπρασίνων, εντούτοις υπήρξε διαφοροποίηση των δεδομένων.

Με βάση τη νέα πληροφόρηση ο Άντρος Καραπατάκης έχει ταξιδέψει για να βρίσκεται στις κερκίδες στον αυριανό (12/03) αγώνα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Καραπατάκης δέχεται πιέσεις ώστε να πάρει πίσω την απόφασή του για αποχώρηση και να παραμείνει στον προεδρικό θώκο της ομάδας της Λάρνακας.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διχασμός στο Ιράν για το Μουντιάλ 2026: Παίκτες και λαός υπέρ της συμμετοχής!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η απόλυτη κρίση, στιγμές αρνητικής ιστορίας, έξι σερί ματς γεμάτα «πόνο» για την Τότεναμ του Τούντορ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ελπίζω να μείνει, πρέπει να μείνει ο Καραπατάκης»

ΑΕΚ

|

Category image

Σημαντική επιστροφή για την Κρίσταλ Πάλας ενόψει ΑΕΚ!

ΑΕΚ

|

Category image

Ανακοίνωση Ομόνοιας: «Καλούμε τους φιλάθλους μας να μην μπαίνουν στο γήπεδο»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Σχεδιάζει ανακαίνιση τoυ Bombonera με στόχο τους 80.000 θεατές η Μπόκα Τζούνιορς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το σερί είναι αναγκαίο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Αρμπελόα: «Ο Βαλβέρδε ενσαρκώνει ιδανικά αυτό που είναι η Ρεάλ Μαδρίτης»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αρχίζει ο β’ γύρος στη β’ φάση του πρωταθλήματος Allwyn Aνδρών στο Χάντμπολ

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Μυθικός Ανρί για Ρεάλ Μαδρίτης: «Ίσως βγάλω μαλλιά αν φορέσω την φανέλα της» (vid)

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θέλουν έδρα ηφαίστειο στην Ομόνοια!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μάρκου: «Έχει αδικηθεί η διοίκηση, γίνεται μεγάλη προσπάθεια στο θέμα επενδυτών»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Conference League: Οι πρώτες μάχες για τους «16»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις για ΑΕΚ Λάρνακας, ΑΕΚ Αθηνών & ΠΑΟ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Όλα... μηδέν για Χάλαντ στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη