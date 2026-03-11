Σε ευρωπαϊκό παιχνίδι και συγκεκριμένα κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας στην Αγγλία θα κάνει ντεμπούτο ο Χάβι Ροθάδα στον πάγκο της ΑΕΚ. Ο Ισπανός στις δηλώσεις του ενόψει του αγώνα αναφέρθηκε στην πρόκληση που έχει η ομάδα και ο ίδιος ενώπιον του και τόνισε ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι στο μυαλό του το θέμα του συμβολαίου.

Για τον αγώνα: «Είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπήρχε πολύς χρόνος να κάνουμε ανάλυση, κάναμε μόλις μια προπόνηση. Από πλευράς μας θα κάνουμε τα πάντα για ένα καλό παιχνίδι. Δεν έχουμε πολύ χρόνο και δεν μπορούμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα, εμπιστεύομαι την ομάδα και την δουλειά τους. Θα παλέψουμε για την πρόκριση».

Αν είδε το πρώτο παιχνίδι της με την Κρίσταλ Πάλας: «Φυσικά και είδα. Ήταν εξαιρετικό παιχνίδι από πλευράς μας όταν ήρθαμε εδώ και προσαρμόστηκε πολύ καλά η ομάδα. Η Κρίσταλ Πάλας δημιούργησε πολλές επικίνδυνες φάσεις αλλά η άμυνα λειτούργησε. Θέλουμε την ίδια συγκέντρωση με το πρώτο ματς. Σεβόμαστε πως είναι ομάδα Πρέμιερ Λιγκ, αλλά θα παλέψουμε».

«Ξέρουμε πολύ καλά το επίπεδο του αντιπάλου. Αύριο περιμένουμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που αγωνίζεται στην Πρέμιερ Λιγκ. Εμείς πρέπει να κάνουμε το τέλειο παιχνίδι και να κάνουμε αυτό που ξέρουμε. Είναι διαφορετικά τα παιχνίδια της Ευρώπης».

Πώς αντιμετωπίζει ο ίδιος τη νέα πρόκληση: «Είναι ξεκάθαρο από πλευράς μας, ότι κάνουμε ντεμπούτο σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και ελπίζω να τα πάμε καλά. Ο Ιμανόλ και ο Ίνιγκο έκαναν εξαιρετική δουλειά. Θέλω να κάνουμε καλό παιχνίδι και να πάρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

«Ο στόχος για κάθε προπονητή είναι να κερδίζει. Ξέρω πολύ καλά το επίπεδο του αντιπάλου αλλά εμπιστεύομαι τους παίκτες μου και τη δουλειά που κάνουν όλους αυτούς τους μήνες. Η ΑΕΚ έκανε εξαιρετική δουλειά στην Ευρώπη, είμαι αισιόδοξος».

Για το συμβόλαιό του: «Δεν σκέφτομαι το συμβόλαιο αυτή τη στιγμή. Η συγκέντρωσή μου είναι στο παιχνίδι γιατί ο αντίπαλος είναι υψηλού επιπέδου. Δεν ανησυχώ για το συμβόλαιο, ξέρω και αντιλαμβάνομαι την πραγματικότητα του ποδοσφαίρου. Ακόμα και μετά την Κρίσταλ Πάλας, θα σκεφτώ το επόμενο μας παιχνίδι, και μετά το άλλο που θα έρθει».