Μπέρδεψε τα «St' James Park» και αντί για το Νιούκαστλ-Μπάρτσα είδε αγώνα 3ης κατηγορίας της Αγγλίας!

Ένας φίλαθλος της Μπαρτσελόνα έπεσε.. θύμα συνωνυμίας στην Αγγλία με αποτέλεσμα να γίνει παγκόσμιο Viral!

Συγκεκριμένα ο εν λόγω οπαδός των «μπλαουγκράνα» ταξίδεψε από την Ισπανία στο Νησί με σκοπό να παρακολουθήσει από κοντά το βράδυ της Τετάρτης (10/03) το μεγάλο παιχνίδι της ομάδας του με αντίπαλο τη Νιούκαστλ για τη φάση των «16» του Champions League.

Φτάνοντας στο Λονδίνο έγινε το... μοιραίο λάθος. Αναζητώντας το στο διαδίκτυο την τοποθεσία του «St' James Park» της Νιούκαστλ, ο άτυχος άνδρας κατέληξε εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά και στο «St James Park» της Έξετερ Σίτι!

Με τη μόνη διαφορά στα δύο ονόματα των γηπέδων να είναι η απόστροφος (!), ο φίλος των Καταλανών βρέθηκε στα εκδοτήρια των «Grecians» εκεί όπου κατάλαβε το μεγάλο του λάθος. Οι άνθρωπο του συλλόγου δεν τον άφησαν έτσι, προσφέροντάς του εισιτήριο για το δικό τους παιχνίδι που διεξαγόταν εκείνη την ώρα με αντίπαλο τη Λίνκολν.

Έτσι λοιπόν, αντί για Champions League κατέληξε να παρακολουθεί αγώνα της 3ης κατηγορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου!

Το μήνυμα της Έξετερ Σίτι:

«Ήταν μια ιστορία για δύο πόλεις και δύο πολύ διαφορετικά ποδοσφαιρικά γήπεδα για έναν οπαδό της Μπαρτσελόνα που εμφανίστηκε στο λάθος St James Park χθες το βράδυ. Ο Ισπανός υποστηρικτής, που ταξίδεψε στο Ντέβον από το Λονδίνο, έφτασε στις θύρες της κερκίδας Adam Stansfield του γηπέδου, περιμένοντας να δει την ομάδα του να αντιμετωπίζει τη Νιούκαστλ.

Μόνο όταν έδειξε το εισιτήριό του στο προσωπικό συνειδητοποίησε το λάθος του. Τελικά όμως είδε ποδόσφαιρο. Οι άνθρωποι της Έξετερ του εξασφάλισαν εισιτήριο για τον αγώνα με τη Λίνκολν, κάτω από τα φώτα του «αληθινού» St James Park»!

Πηγή: sport-fm.gr