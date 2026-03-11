Aποσυμπίεση όχι όμως εφησυχασμός

Ποτέ ως τώρα η Ανόρθωση δεν είχε τόση... άνεση στη βαθμολογία. Μέχρι την 24η αγωνιστική, πάλευε να βγει από τις θέσεις υποβιβασμού ή στην καλύτερη περίπτωση ήταν λίγο πάνω από την επικίνδυνη ζώνη. Το σπουδαίο διπλό επί του ΑΠΟΕΛ, την κράτησε μεν στην 9η θέση, όμως η διαφορά πλέον από τη 12η θέση που είναι η Ε.Ν. Ύψωνα είναι στο +6. Σαφώς και υπάρχει αποσυμπίεση, όχι όμως εφησυχασμός.

Οι πέντε σερί αγώνες στους οποίους δεν έχασε, όλους με τον Καμορανέζι στον πάγκο, έφεραν βαθμολογικό ανέβασμα, αλλά επιβάλλεται να υπάρξει και συνέχεια, ούτως ώστε να ξεμπερδέψει όσο το συντομότερο γίνεται και να κοιτάξει τη νέα σεζόν. Άλλωστε υπάρχουν και τα άλλα... μέτωπα τα οποία απασχολούν το κυανόλευκο οικοδόμημα.

Στο μεταξύ, ο Ιταλόαργεντινός τεχνικός, ανακοίνωσε την απόφαση για τους αγώνες στους οποίους οι Κίκο και Σόσα θα εκτίσουν την ποινή τους. Ο πρώτος δεν θα είναι διαθέσιμος κόντρα στον Απόλλωνα και ρόλο σε αυτό έπαιξε, πως αντιμετωπίζει ενοχλήσεις και είναι και μία ευκαιρία να προφυλαχθεί. Ο δεύτερος θα λείψει στον πρώτο αγώνα της β΄φάσης.