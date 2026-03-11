ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Aποσυμπίεση όχι όμως εφησυχασμός

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Aποσυμπίεση όχι όμως εφησυχασμός

Οι πέντε σερί αγώνες στους οποίους δεν έχασε, έφεραν βαθμολογικό ανέβασμα

Ποτέ ως τώρα η Ανόρθωση δεν είχε τόση... άνεση στη βαθμολογία. Μέχρι την 24η αγωνιστική, πάλευε να βγει από τις θέσεις υποβιβασμού ή στην καλύτερη περίπτωση ήταν λίγο πάνω από την επικίνδυνη ζώνη. Το σπουδαίο διπλό επί του ΑΠΟΕΛ, την κράτησε μεν στην 9η θέση, όμως η διαφορά πλέον από τη 12η θέση που είναι η Ε.Ν. Ύψωνα είναι στο +6. Σαφώς και υπάρχει αποσυμπίεση, όχι όμως εφησυχασμός.

Οι πέντε σερί αγώνες στους οποίους δεν έχασε, όλους με τον Καμορανέζι στον πάγκο, έφεραν βαθμολογικό ανέβασμα, αλλά επιβάλλεται να υπάρξει και συνέχεια, ούτως ώστε να ξεμπερδέψει όσο το συντομότερο γίνεται και να κοιτάξει τη νέα σεζόν. Άλλωστε υπάρχουν και τα άλλα... μέτωπα τα οποία απασχολούν το κυανόλευκο οικοδόμημα.

Στο μεταξύ, ο Ιταλόαργεντινός τεχνικός, ανακοίνωσε την απόφαση για τους αγώνες στους οποίους οι Κίκο και Σόσα θα εκτίσουν την ποινή τους. Ο πρώτος δεν θα είναι διαθέσιμος κόντρα στον Απόλλωνα και ρόλο σε αυτό έπαιξε, πως αντιμετωπίζει ενοχλήσεις και είναι και μία ευκαιρία να προφυλαχθεί. Ο δεύτερος θα λείψει στον πρώτο αγώνα της β΄φάσης.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ήττα στη Ρουμανία για την Εθνική Γυναικών

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

«Δεν σκέφτομαι το συμβόλαιο αυτή τη στιγμή»

ΑΕΚ

|

Category image

Αν δεν αλλάξουν νοοτροπία....

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η Ρεάλ ζήτησε από τους φιλάθλους της να μην φέρουν ισπανικές σημαίες στο Bernabeu

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πολλά πρόστιμα από τον Αθλητικό Δικαστή και ποινή αποκλεισμού μέχρι τις 28 Μαΐου!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Aποσυμπίεση όχι όμως εφησυχασμός

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Τα δεδομένα εάν το Ιράν αποσυρθεί από το Μουντιάλ και τα σενάρια αντικατάστασης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χαραλάμπους, ο παίκτης με τη μεγαλύτερη εκτιμώμενη μεταγραφική αξία στην Κύπρο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Δεν επιτρέπονται τα κόρνερ»!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μπέρδεψε τα «St' James Park» και αντί για το Νιούκαστλ-Μπάρτσα είδε αγώνα 3ης κατηγορίας της Αγγλίας!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Tελικά πήρε το αεροπλάνο κι έφυγε ο Καραπατάκης!

ΑΕΚ

|

Category image

Αταμάν: «Νομίζω ότι ο Λεσόρ θα είναι στο ρόστερ»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ερμής και Ορμήδεια το ζευγάρι του τελικού

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Η «τρύπα» στα οικονομικά ίσως αναγκάσει τη Τσέλσι να πουλήσει τον Πάλμερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με Τσιριβέγια η αποστολή των «πράσινων» για τον πρώτο αγώνα με την Μπέτις

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη