Φοβερό παιχνίδι και... ξανά πρωταθλητής ο Παφιακός!

Ανατροπή στην ανατροπή και το τρόπαιο στην παφιακή ομάδα

Mετά από ένα φοβερό σε εξέλιξη παιχνίδι, με συνεχόμενες ανατροπές, ο Παφιακός κέρδισε με εκτός έδρας με 3-2 σετ την Ομόνοια και συμπλήρωσε τις τρεις απαιτούμενες νίκες για να σηκώσει το τρόπαιο του πρωταθλήματος.

Για την παφιακή ομάδα είναι το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα και έκτο γενικότερα στην ιστορία της.

Στο παιχνίδι της Τετάρτης (11/03), η ομάδα του Γιώργου Πλατρίτη πήρε το πρώτο σετ 25-18, όμως οι γηπεδούχοι πέτυχαν να κάνουν την ανατροπή κατακτώντας τα δύο επόμενα σετ με 26-24 και 25-21. Ο Παφιακός κατάφερε να ισοφαρίσει, παίρνοντας το τέταρτο με 25-22 και ολοκλήρωσε τη νίκη της κατακτώντας το πέμπτο με 15-7.

Έτσι, με την δεύτερη νίκη στους τελικούς και τη μία που κουβάλησε από την κανονική περίοδο, έκανε το 3-0 στις νίκες και κατέκτησε κι αυτό το τρόπαιο.

Διαβαστε ακομη