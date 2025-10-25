B' κατηγορία: Δοκιμασίες για τους πρωτοπόρους

Με τις ομάδες που προπορεύονται στη βαθμολογία να δίνουν σήμερα τους αγώνες τους για τη 6η αγωνιστική, συνεχίζεται η δράση στο πρωτάθλημα της β’ κατηγορίας (15:00). Η πρωτοπόρος Νέα Σαλαμίνα θα υποδεχθεί τον Χαλκάνορα, τη στιγμή που η ΠΑΕΕΚ που την ακολουθεί παίζει εκτός με την Αγία Νάπα. Οι άλλες δυο ομάδες που κλείνουν την τετράδα, η Δόξα θα αντιμετωπίσει εντός τον Αχυρώνα/Ονήσιλο και ο Διγενής Μόρφου θα κυνηγήσει διπλό κόντρα στον Ηρακλή.

Η αγωνιστική άνοιξε χθες με τον Εθνικό Λατσιών να παίρνει την τρίτη νίκη του, επικρατώντας εντός έδρας με 1-0 του ΑΣΙΛ, ενώ εκτός έδρας τρίποντο με 2-1 επί της ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου πήρε η ΜΕΑΠ.

Την Κυριακή θα γίνουν επίσης οι αγώνες (14:30) Σπάρτακος - Ομόνοια 29Μ και Καρμιώτισσα - ΑΕΖ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Νέα Σαλαμίνα 13, ΠΑΕΕΚ 11, Δόξα 10, Διγενής Μόρφου 9, Καρμιώτισσα 9, Εθνικός Λατσιών 9, ΑΣΙΛ 8, Αγία Νάπα 8, Ομόνοια 29Μ 8, Σπάρτακος 8, ΜΕΑΠ 7, ΑΠΕΑ Ακρ. 7, Χαλκάνορας 6, Ηρακλής 1, ΑΕΖ 1, Αχ./Ονήσιλος 0.