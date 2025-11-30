Έντονος διάλογος ανάμεσα σε Γκουαρντιόλα και Χάαλαντ - Γιατί είχε νεύρα ο Νορβηγός

Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε με γκολ του Φιλ Φόντεν στις καθυστερήσεις τη Λιντς (3-2) αλλά ο Έρλινγκ Χάαλαντ ήταν φανερά εκνευρισμένος.

Οι κάμερες έπιασαν τον Νορβηγό φορ να μιλά με τον Πεπ Γκουαρντιόλα και να δείχνει με τη γλώσσα του σώματος πως ήταν έντονα δυσαρεστημένος με κάτι, ενώ ο προπονητής του προσπαθούσε να του μιλήσει και να τον ηρεμήσει.

Ο Χάαλαντ λέγεται πως ήταν ξενερωμένος επειδή το παιχνίδι δεν του πήγε καθόλου, καθώς είχε ελάχιστες επαφές με την μπάλα και δεν απείλησε σχεδόν ποτέ τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Κι ο Γκουαρντιόλα προσπαθούσε να του εξηγήσει τι δεν πήγε καλά.

Όπως αναφέρει το BBC, ο 25χρονος άσος είχε νεύρα συν τοις άλλοις γιατί δεν μπόρεσε να βάλει το 100ο του γκολ στην Premier League. «Θα το πετύχει στο επόμενο παιχνίδι. Απλώς μιλούσαμε για τη διαχείριση στο κορμί του. Έχει τεράστιο σώμα. Η ξεκούραση δεν είναι μόνο για το σώμα, είναι και για το μυαλό. Δεν είναι σαν τον Φιλ ή τον Τζέρεμι αυτοί μπορούν να ξεκουραστούν. Ο Έρλινγκ είναι μεγάλος άντρας. Τον χρειαζόμαστε πάρα πολύ», είπε ο Πεπ μετά το ματς για τον Χάαλαντ που μετρά φέτος 22 γκολ σε ισάριθμες εμφανίσεις (14 σε 13 ματς στην Premier League).

Pep Guardiola and Erling Haaland at full-time. 👥 pic.twitter.com/zdqznb6BCp — City Xtra (@City_Xtra) November 29, 2025

sport-fm.gr