ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έντονος διάλογος ανάμεσα σε Γκουαρντιόλα και Χάαλαντ - Γιατί είχε νεύρα ο Νορβηγός

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έντονος διάλογος ανάμεσα σε Γκουαρντιόλα και Χάαλαντ - Γιατί είχε νεύρα ο Νορβηγός

Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε με γκολ του Φιλ Φόντεν στις καθυστερήσεις τη Λιντς (3-2) αλλά ο Έρλινγκ Χάαλαντ ήταν φανερά εκνευρισμένος.

Οι κάμερες έπιασαν τον Νορβηγό φορ να μιλά με τον Πεπ Γκουαρντιόλα και να δείχνει με τη γλώσσα του σώματος πως ήταν έντονα δυσαρεστημένος με κάτι, ενώ ο προπονητής του προσπαθούσε να του μιλήσει και να τον ηρεμήσει.

Ο Χάαλαντ λέγεται πως ήταν ξενερωμένος επειδή το παιχνίδι δεν του πήγε καθόλου, καθώς είχε ελάχιστες επαφές με την μπάλα και δεν απείλησε σχεδόν ποτέ τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Κι ο Γκουαρντιόλα προσπαθούσε να του εξηγήσει τι δεν πήγε καλά.

Όπως αναφέρει το BBC, ο 25χρονος άσος είχε νεύρα συν τοις άλλοις γιατί δεν μπόρεσε να βάλει το 100ο του γκολ στην Premier League. «Θα το πετύχει στο επόμενο παιχνίδι. Απλώς μιλούσαμε για τη διαχείριση στο κορμί του. Έχει τεράστιο σώμα. Η ξεκούραση δεν είναι μόνο για το σώμα, είναι και για το μυαλό. Δεν είναι σαν τον Φιλ ή τον Τζέρεμι αυτοί μπορούν να ξεκουραστούν. Ο Έρλινγκ είναι μεγάλος άντρας. Τον χρειαζόμαστε πάρα πολύ», είπε ο Πεπ μετά το ματς για τον Χάαλαντ που μετρά φέτος 22 γκολ σε ισάριθμες εμφανίσεις (14 σε 13 ματς στην Premier League).

sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Λίγο ατυχία, λίγο απειρία... - Δεν χρειάζεται να εξηγήσω τι είναι ο αγώνας της Παρασκευής»

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα πέντε γκολ και η λύτρωση της Πάφου στο 90+5΄

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Δείχνει πόσο δύσκολο είναι το πρωτάθλημα»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Ελ Κααμπί απέτρεψε την «γκέλα» για τον Ολυμπιακό

Ελλάδα

|

Category image

Θρίλερ στο «Αμμόχωστος» και λύτρωση... κορυφής στο 90+5΄ για την Πάφο!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Bρήκε ξανά τον... δρόμο η Ίντερ με υπογραφή Μαρτίνες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

LIVE: ΑΕΛ - Απόλλων 1-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Ο κόσμος της ΑΕΛ στο «Alphamega»

ΑΕΛ

|

Category image

Ανάσα για Λίβερπουλ και... Σλοτ, άνοιξε λογαριασμό ο Τζίμας στην Μπράιτον

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το έκανε ξανά: Χαμένο πέναλτι ο Πέπε; Γκολ ο Σούνιτς!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η ενδεκάδα του Απόλλωνα για το ντέρμπι με την ΑΕΛ με δύο αλλαγές

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Με μία αλλαγή η ενδεκάδα της ΑΕΛ κόντρα στον Απόλλωνα

ΑΕΛ

|

Category image

Ο πρόεδρος της Σερβίας απάντησε στις φήμες πως εμπλέκεται στην αποχώρηση Ομπράντοβιτς από την Παρτίζαν

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Το πρώτο μετά τα σερί

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σουάρες: «Στον Άγιαξ με φώναζαν χοντρό, σε Λίβερπουλ και Μπαρτσελόνα μου επιτέθηκαν…»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη