Ο νέος κανόνας που προτείνει ο Κολίνα ενόψει του Μουντιάλ!

Δημοσιευτηκε:

Ο νέος κανόνας που προτείνει ο Κολίνα ενόψει του Μουντιάλ!

O πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτητών της FIFA, Πιερλουίτζι Κολίνα, λίγους μήνες πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, προτείνει έναν νέο ρηξικέλευθο κανόνα.

O πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτητών της FIFA, Πιερλουίτζι Κολίνα, λίγα 24ώρα πριν τη κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί το προσεχές καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, επιβεβαίωσε πως έχει δημιουργηθεί ένας νέος κανονισμός που έχει να κάνει με τον χρόνο που κρατάνε οι διακοπές που σχετίζονται με την ιατρική περίθαλψη των παικτών.

Πιο συγκεκριμένα ο νέος αυτός κανόνας θα κάνει υποχρεωτικό για κάθε παίκτη που ζητά ιατρική βοήθεια να παραμείνει εκτός αγωνιστικού χώρου για τουλάχιστον 2 λεπτά, με την ομάδα του να αγωνίζεται με 10 παίκτες, καθ΄ολη την διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Οι τερματοφύλακες φυσικά εξαιρούνται από αυτόν τον κανόνα, αλλά όσον αφορά τους υπόλοιπους, η FIFA πιστεύει ότι αυτό θα βοηθήσει στην αποτροπή «περιστατικών εσκεμμένης καθυστέρησης».

Μάλιστα ο Κολίνα μιλώντας στην εκπομπή «Al Hakam» του «Al Kass Sports» τόνισε πως: «Όταν ένας παίκτης τραυματίζεται και το ιατρικό προσωπικό εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο, οφείλει να βγει και να παραμείνει εκτός για ένα καθορισμένο διάστημα, το οποίο μπορεί να είναι δύο λεπτά. Στο μεταξύ, η ομάδα του θα παίζει με έναν παίκτη λιγότερο. Το πείραμα αυτό είχε εξεταστεί για μελλοντική εφαρμογή, αλλά ενόψει του επερχόμενου Αραβικού Κυπέλλου, ο πρόεδρος της FIFA (Τζιάνι Ινφαντίνο) αποφάσισε ότι πρέπει να εφαρμοστεί στο συγκεκριμένο τουρνουά. Οι μόνες εξαιρέσεις για να μην εγκαταλείψει ένας παίκτης το γήπεδο μετά την είσοδο του ιατρικού προσωπικού είναι εάν ο αντίπαλος παίκτης που εμπλέκεται στο τάκλιν έλαβε κίτρινη κάρτα ή αποβλήθηκε. Φυσικά, ο τερματοφύλακας δεν χρειάζεται επίσης να εγκαταλείψει το γήπεδο για δύο λεπτά».

«Η IFAB και η FIFA εξετάζουν την εφαρμογή πειραματικών μέτρων που θα κάνουν το ποδόσφαιρο πιο όμορφο, πιο συναρπαστικό και πιο ευχάριστο, τόσο για τον θεατή όσο και για όλους τους εμπλεκόμενους. Έχω παρατηρήσει ότι από την 1η Ιουλίου, όταν άλλαξε ο κανονισμός που ορίζει πως ο τερματοφύλακας δεν μπορεί να κρατά την μπάλα περισσότερο από οκτώ δευτερόλεπτα, αλλιώς η αντίπαλη ομάδα θα κερδίζει κόρνερ, κανείς δεν έχει τιμωρηθεί. Οι παίκτες κατάλαβαν ότι ο κανονισμός πρέπει να τηρείται και αυτό έχει φέρει σημαντικά οφέλη. Από εκεί προκύπτει και αυτή η νέα δοκιμή, η οποία πιστεύω ότι θα γίνει αποδεκτή και θα είναι χρήσιμη απέναντι στις προσομοιώσεις και τα τεχνάσματα καθυστέρησης», συμπλήρωσε ο επικαφαλής της επιτροπής διαιτησίας.

Ο κανόνας αυτός αναμένεται να χρησιμοποιηθεί αρχικά στο Αραβικό Κύπελλο που διοργανώνει η FIFA μεταξύ της 1ης και της 18ης Δεκεμβρίου, ενώ σε περιπτώση που έχει επιτυχία, θα εφαρμοστεί κατά πάσα πιθανότητα στο Μουντιάλ του 2026, αλλά και σε διάφορα πρωταθλήματα ανα το κόσμο, όπως εκείνο του MLS, αλλά και της Σαουδικής Αραβίας.

gazzetta.gr

Διαβαστε ακομη