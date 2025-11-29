ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Κέρδισε η Ομόνοια 29ης Μαΐου και νιώθουν την ανάσα της Δόξα και Αγία Νάπα

Δημοσιευτηκε:

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Κέρδισε η Ομόνοια 29ης Μαΐου και νιώθουν την ανάσα της Δόξα και Αγία Νάπα

Τα αποτελέσματα στη Β' Κατηγορία.

Μεγάλη κερδισμένη της δεύτερης ημέρας στη Β' Κατηγορία η Ομόνοια 29ης Μαΐου!  Οι πράσινοι πέτυχαν σημαντική εκτός έδρας νίκη με 3-0 επί της ΑΠΕΑ και σκαρφάλωσαν στην 4η θέση της βαθμολογίας, έναν βαθμό πίσω από Δόξα και Αγία Νάπα, που εξήλθε ισόπαλία 0-0 με την Καρμιώτισσα. 

Η ΜΕΑΠ πήρε σημαντική νίκη στις καθυστερήσεις επί του Αχυρώρα/Ονήσιλου με 1-0, ενώ στα άλλα δύο παιχνίδια της ημέρας υπήρξαν... συμβιβασμοί: Εθνικός Λατσιών - Σπάρτακος 1-1, Ηρακλής - ΑΣΙΛ 1-1. Θυμίζουμε ότι χθες η πρωτοπόρος Νέα Σαλαμίνα επικράτησε 2-1 της ΠΑΕΕΚ και ο Διγενής Μόρφου 3-2 του Χαλκάνονρα.

Η 10η αγωνιστική ολοκληρώνεται αύριο με τον αγώνα Δόξα - ΑΕΖ. Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία:

Παρασκευή 28/11

Νέα Σαλαμίνα - ΠΑΕΕΚ 2-1

Διγενής Μόρφου - Χαλκάνορας 3-2

Σάββατο 29/11

Αχ./Ονήσιλος-ΜΕΑΠ 0-1

Εθνικός Λατσιών-Σπάρτακος 1-1

Αγία Νάπα-Καρμιώτισσα 0-0

Ηρακλής-ΑΣΙΛ 1-1

ΑΠΕΑ Ακρ.-Ομόνοια 29Μ 0-3

Αύριο Κυριακή (14:30)

Δόξα-ΑΕΖ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Nέα Σαλαμίνα 28 

2. Δόξα 19

3. Αγία Νάπα 19 

4. Ομόνοια 29Μ 18

5. Διγενής Μόρφου 17

6. Καρμιώτισσα 17

7. ΠΑΕΕΚ 14 

8. ΜΕΑΠ 14 

9. Εθνικός Λατσιών 12

10. ΑΣΙΛ 12

11. ΑΠΕΑ 11

12. Σπάρτακος 11

13. Χαλκάνορας 10

14. Ηρακλής Γερ. 8

15. ΑΕΖ 5

16. Αχ./Ονήσιλος 1 

 

