Η πρωταθλήτρια κόσμου στον δρόμο της Κύπρου – Το μήνυμα Λειβαδιώτη πριν τη μάχη με τη Γερμανία

Η πρωταθλήτρια κόσμου στον δρόμο της Κύπρου – Το μήνυμα Λειβαδιώτη πριν τη μάχη με τη Γερμανία

Η Εθνική ομάδα των Ανδρών επέστρεψε από την Κροατία και ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Πρωταθλήτρια Κόσμου και Ευρώπης Γερμανία, για την δεύτερη αγωνιστική του πέμπτου ομίλου των προκριματικών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Η αναμέτρηση με την πανίσχυρη Εθνική Γερμανίας θα διεξαχθεί αύριο (Δευτέρα 1/12, 19:00) στο Αθλητικό Κέντρο Σπύρος Κυπριανού.

Ο προπονητής της Εθνικής μας ομάδας, Χριστόφορος Λειβαδιώτης, στέλνει μήνυμα ενόψει του αγώνα.

«Η προσπάθεια από όλους μας, προπονητές και καλαθοσφαιριστές, συνεχίζεται με στόχο η Εθνική Κύπρου να παρουσιάζει – στα μέτρα του δυνατού – μια ανταγωνιστική εικόνα απέναντι σε μεγαθήρια του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Μετά το Ευρωμπάσκετ, όπου αντιμετωπίσαμε την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γεωργία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, αλλά και την Κροατία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, πλέον έχουμε μπροστά μας την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια και κάτοχο του πρόσφατου Ευρωμπάσκετ, την Γερμανία.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά δυνατή ομάδα, ακόμη και χωρίς τα μεγάλα της αστέρια από το ΝΒΑ, και το ξεκάθαρο φαβορί του ομίλου. Είμαι βέβαιος πως ο κόσμος θα σταθεί δίπλα μας, τόσο για να στηρίξει τους παίκτες της Εθνικής ομάδας, όσο και για να θαυμάσει για ακόμα μία φορά τους αστέρες που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε».

Τα εισιτήρια διατίθενται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.more.com/cy-en/tickets/sports/kypros-vs-germania

Οργανωμένη μεταφορά για ακαδημίες

Η ΚΟΚ έχει ήδη αποστείλει επιστολή σε όλα τα Σωματεία πόλεων εκτός Λεμεσού, ενημερώνοντάς τα ότι θα διατεθούν λεωφορεία για την οργανωμένη μεταφορά παιδιών από ακαδημίες προς και από το γήπεδο, για τον αγώνα με τη Γερμανία.

Δώρα για τα παιδιά στον αγώνα με τη Γερμανία

Στον εντός έδρας αγώνα με τη Γερμανία θα προσφερθούν δώρα σε 400 παιδάκια κάτω των 14 ετών, τα οποία θα προσέλθουν νωρίς στο γήπεδο, με προτεραιότητα στα πρώτα 400.

Μεταξύ των δώρων περιλαμβάνονται: 300 μπάλες μπάσκετ αναμνηστικά είδη από το Ευρωμπάσκετ 2025, όπως ρουχισμός και συλλεκτικά προϊόντα.

Τα δώρα θα διατεθούν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Κυπρος

