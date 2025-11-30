Αμορίμ για παίκτη της Γιουνάιτεντ: «Νιώθεις το άγχος κάθε φορά που αγγίζει την μπάλα»

Έτοιμη για ένα πολύ δύσκολο εκτός έδρας τεστ είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που φιλοξενείται σήμερα το μεσημέρι (30/11, 14:00) στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας, για την 13η αγωνιστική της Premier League.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» βρίσκονται στην 12η θέση με 18 πόντους, μετρώντας τρία διαδοχικά παιχνίδια δίχως να γευτούν τη χαρά της νίκης. Και με το κλίμα να είναι -ξανά- «βαρύ», ο Ρούμπεν Αμορίμ προέβη σε μια δήλωση που προκάλεσε αρκετά ερωτηματικά.

Ο τεχνικός της Γιουνάιτεντ «έδωσε» τον ποδοσφαιριστή που θεωρεί πως... αγχώνεται με κάθε του επαφή με την μπάλα. Ο λόγος για τον Πάτρικ Ντοργκού, τον αριστερό μπακ που αποκτήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο έναντι 30 εκατ. ευρώ από την Λέτσε, ωστόσο ακόμη δεν έχει κατορθώσει να πείσει τον Πορτογάλο πως μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό το επίπεδο.

«Μπορείς να νιώσεις το άγχος κάθε φορά που ο Πάτρικ αγγίζει την μπάλα. Μπορώ να νιώσω το άγχος», είπε χαρακτηριστικά ο Αμορίμ, ενώ παράλληλα εξήγησε πως ο Δανός είναι πιο... άνετος όταν παίζει με την Εθνική του ομάδα. Ωστόσο, εν τέλει ανέφερε πως φυσικά υπάρχει χρόνος βελτίωσης.

«Όταν βλέπω τον Πάτρικ να παίζει για την εθνική ομάδα, σκόραρε ένα υπέροχο γκολ εναντίον της Σκωτίας και η απόφαση που πήρε υπό πίεση ήταν εντελώς διαφορετική από την απόφαση που παίρνει στην ομάδα μας. Πρέπει να είναι πιο ήρεμος παίζοντας το παιχνίδι.

Θυμάμαι την ευκαιρία εναντίον της Έβερτον. Ήταν πιο εύκολη από την απόφαση που έπρεπε να πάρει όταν ένας παίκτης από τη Σκωτία ήταν εκεί. Αλλά πάλι, εδώ είναι διαφορετικά και μερικές φορές η πίεση είναι δύσκολη για αυτούς στην αρχή. Έχει χρόνο να βελτιωθεί».

