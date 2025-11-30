Η κατάρα στο ελληνικό έδαφος είναι πια... ιστορία για τη Ρεάλ!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Είχε κακές αναμνήσεις η Μαδριλένικη ομάδα.

Η φημισμένη ισπανική ομάδα έσπασε το ρόδι, αφού την περασμένη Τετάρτη (26/11) κατάφερε να κερδίσει για πρώτη φορά σε επίσημο παιχνίδι επί ελληνικού εδάφους.

Είχαν προηγηθεί άλλες οκτώ αναμετρήσεις στην Ελλάδα, στις οποίες η «Βασίλισσα» δεν μπόρεσε να πανηγυρίσει νίκη. Έχοντας σε τρομερά κέφια τους Εμπαπέ και Βινίσιους, κατάφερε μέσα στο κατάμεστο «Καραϊσκάκης» να πάρει το διπλό (3-4) σε βάρος του Ολυμπιακού Π., σ’ ένα παιχνίδι που έγινε θρίλερ προς το τέλος, καθότι οι ερυθρόλευκοι δεν παράτησαν το ματς. Στις οκτώ προηγούμενες επισκέψεις της στην Ελλάδα, η Ρεάλ δεν κατάφερε να επιστρέψει στη Μαδρίτη με τη νίκη στις αποσκευές της.

Σε αυτά τα παιχνίδια, μάλιστα, τρεις φορές γνώρισε την ήττα.

Την πρώτη της ήττα, όμως, τη δέχθηκε όχι από ελληνική, αλλά από αγγλική ομάδα. Ήταν το μακρινό 1971, όταν η Ρεάλ ηττήθηκε στο (παλιό) «Καραϊσκάκης» με 2-1 από την Τσέλσι στον τελικό του Κυπέλλου Κυπελλούχων Ευρώπης. Η επόμενή της ήττα ήταν στις 18 Σεπτεμβρίου 1985, στο πλαίσιο του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ, από την ΑΕΚ με 1-0. Ο αγώνας αυτός έγινε στο ΟΑΚΑ και το ιστορικό τέρμα για τους κιτρινόμαυρους σημείωσε ο Παύλος Παπαϊωάννου.

Η ΑΕΚ είναι και η μοναδική ελληνική ομάδα που δεν ηττήθηκε μέσα στο «Μπερναμπέου». Τη δεύτερή της ήττα από ελληνική ομάδα η Ρεάλ τη δέχθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2005 από τον Ολυμπιακό Π. στο «Καραϊσκάκης» με 2-1 (Μπουλούτ, Ριβάλντο / Σέρχιο Ράμος) για το Champions League.

Εκτός από αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα, η πιο πετυχημένη ποδοσφαιρική ομάδα στον κόσμο αγωνιζόμενη στην Ελλάδα έφερε τρεις ισοπαλίες απέναντι στον Ολυμπιακό και από μία ισοπαλία κόντρα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό.

 Ήταν καιρός, λοιπόν, η Ρεάλ να σβήσει αυτή τη «μαύρη», γι’ αυτήν, παράδοση, παρ' όλο που προβλημάτισε έντονα με τις αμυντικές της αδυναμίες.

