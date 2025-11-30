ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η πιθανή εντεκάδα της ΑΕΚ για το ντέρμπι στη Λεωφόρο

Το πρώτο Αθηναϊκό ντέρμπι της σεζόν διεξάγεται απόψε (30/11, 21:00) και ο Μάρκο Νίκολιτς καταστρώνει τα πλάνα του για την εντεκάδα της Ένωσης.

Με μοναδικό στόχο την πρώτη της νίκη σε ντέρμπι για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, και συνολικά την 9η στη φετινή Stoiximan Superleague, η ΑΕΚ είναι έτοιμη για τη αποψινό (30/11, 21:00) Αθηναϊκή μάχη με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Προερχόμενη από το τεράστιο διπλό στην έδρα της Φιορεντίνα (0-1) την περασμένη Πέμπτη, η Ένωση πηγαίνει στο ματς με την ψυχολογία στα ύψη, θέλοντας να δηλώσει παρούσα στη μάχη του τίτλου.

Ο Μάρκο Νίκολιτς σιγά-σιγά βλέπει από τους ποδοσφαιριστές του αυτό που θέλει μέσα στο γήπεδο, και φυσικά περιμένει μια εμφάνιση αντάξια του συλλόγου, απέναντι σε έναν επίσης «ανεβασμένο» Παναθηναϊκό.

Δεδομένα ο Σέρβος δεν υπολογίζει για την αποψινή αναμέτρηση στους Κουτέσα, Ελίασον, Πιερό και Ζίνι, επομένως οι επιλογές στα της επίθεσης είναι... μετρημένες. Όπως όλα δείχνουν λοιπόν, η ΑΕΚ αναμένεται να έχει τον Στρακόσα κάτω από τα δοκάρια, δεξιά τον Ρότα, δίδυμο στα στόπερ τους Μουκουντί και Ρέλβας, ενώ για αριστερά προβάδισμα έχει ο Πήλιος.

Το πιθανότερο σενάριο είναι ο σχηματισμός να είναι ο ίδιος με το ματς της Φλωρεντίας, επομένως στο κέντρο αναμένουμε τους Πινέδα, Μαρίν και Μάνταλο, χωρίς πάντως να αποκλείεται και η συμμετοχή ενός εκ των Κοϊτά, Γκρούγιτς. Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Γιόβιτς, ενώ στα πλάγια τα φαβορί είναι Ζοάο Μάριο και Καλοσκάμης.

gazzetta.gr

Ελλαδα

