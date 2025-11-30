Αν σου πουν πως είναι μέρα...

Είναι πολλές φορές που όταν ακούς κάποιους που έχουν βήμα, και αναφερόμαστε στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, αναρωτιέσαι αν ζουν στην πραγματικότητα ή το κάνουν επίτηδες, γνωρίζοντας ότι λένε πελλάρες.

Αν σου πουν είναι μέρα, οφείλεις να ρίξεις μια ματιά για να βεβαιωθείς, καθώς μπορεί και να είναι νύχτα. Εκτίθενται κάθε φορά, αλλά το... βιολί τους.

Για αυτό είναι καλά να μην λαμβάνονται και τόσο υπόψη και να γίνεται επίκληση στα λεγόμενά τους. Αυτό που με κάνει να αισιοδοξώ, είναι πως οι περισσότεροι τους έχουν καταλάβει και τους γυρνάνε την πλάτη. Και όσο περισσότερο απαξιώνονται τόσο το καλύτερα, γιατί τους βλέπουμε ή τους ακούμε πιο συχνά.

