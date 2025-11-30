ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το σχέδιο του Μπενίτεθ για την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού κόντρα στην ΑΕΚ

Τα πλάνα του Ράφα Μπενίτεθ για το μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι που θα δώσει απόψε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην ΑΕΚ.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε την ΑΕΚ στο μεγάλο ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague με στόχο τη νίκη που θα τον ανεβάσει ακόμα περισσότερο στην βαθμολογία και θα επεκτείνει το πολύ καλό σερί που τρέχει με τον Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Ισπανός τεχνικός συνεχίζει να έχει τα γνωστά προβλήματα με τις απουσίες των Πελίστρι, Σάντσες, Κυριακόπουλο και Λαφόν, όμως μετράει και μία επιστροφή, αφού ο Ντέσερς τέθηκε στην διάθεσή του, μετά από δύο μήνες.

Απουσίες έχει και η «Ένωση», η οποία αυτή τη στιγμή έχει μείνει με μόνο σέντερ φορ τον Γιόβιτς, μετά τους τραυματισμούς των Πιερό και Ζίνι. Ακόμη, ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θα έχει στην διάθεσή του και τους Κουτέσα και Ελίασον.

Με συνταγή... ΠΑΟΚ και κόντρα στην ΑΕΚ

Ο Ράφα Μπενίτεθ προσανατολίζεται για μία ενδεκάδα ανάλογη με κείνη που έφερε τη νίκη στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, με τις απαραίτητες διαφοροποιήσεις που επιτάσσουν οι συνθήκες. Ο Ντραγκόφσκι θα βρεθεί κάτω από τα δοκάρια απόντως του Λαφόν.

Στο κέντρο της άμυνας ο Πάλμερ-Μπράουν θα βρεθεί δίπλα στον Τουμπά. Στα άκρα της στα αριστερά σίγουρα θα βρεθεί ο Μλαντένοβιτς ενώ στα δεξιά υπάρχει προβάδισμα του φορμαρισμένου Γεντβάι, που είναι και φρέσκος μιας και δεν αγωνίστηκε την Πέμπτη (27/11), αφού είναι εκτός λίστας. Ο Καλάμπρια έχει κι αυτός πιθανότητες, όμως επειδή έπαιξε πρώτη φορά βασικός κόντρα στην Στουρμ μετά από τόσο καιρό, δύσκολα θα πάρει δεύτερο σερί ματς τόσα λεπτά κατευθείαν, παρά την εξαιρετική του εμφάνιση.

Στο κέντρο θα επανέλθει ο Τσιριβέγια, που δεν ξεκίνησε κόντρα στους Αυστριακούς και μπήκε ως αλλαγή για να μην πιεστεί παραπάνω με το πρόβλημα που είχε και την φλεγμονή στον αστράγαλο. «Μάχη» υπάρχει για την θέση δίπλα του μεταξύ του Σιώπη και του Τσέριν, με τον πρώτο να έχει το προβάδισμα. Στο «10» θα είναι ο Μπακασέτας.

Στα «φτερά» της επίθεσης οι Τετέ και Ζαρουρί φαίνεται πως θα είναι εκείνοι που θα βρεθούν στο αρχικό σχήμα, αφού βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση από τον Τζούρισιτς. Στην κορυφή της επίθεσης θα αγωνιστεί ο Σφιντέρκσι.

Η πιθανή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για το ματς με την ΑΕΚ

