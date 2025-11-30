Η... διάψευση από τον Νταβίντ Λουίζ

Ένα μεγάλο ποσοστό του φίλαθλου κόσμου, με την απόκτηση του Νταβίντ Λουίζ από την Πάφος FC, θεώρησε πως απλά ήρθε για... τουρισμό. Αλλά και επειδή είναι διάσημος, να «διαφημίσει» όσο γίνεται την Πάφο και να τη μάθουν όλο και περισσότεροι.

Όμως αποδεικνύει, όσο περνάει ο καιρός, γιατί έφτασε τόσο ψηλά στην καριέρα του. Γιατί είναι επαγγελματίας. Στα 38 του χρόνια, βάζει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του στις επιτυχίες της Πάφου. Και στα πέντε ματς του Champions League ήταν βασικός, στο ένα ήταν MVP (με Καϊράτ), σε μία διοργάνωση που είναι απαιτητική.

Ο Βραζιλιάνος σταρ διαψεύδει τους πάντες και πέραν των αμυντικών του καθηκόντων, μετρά τρία γκολ με την κυανόλευκη φανέλα.

Είναι μία απόδειξη πως δεν πρέπει να προτρέχουμε γιατί ίσως μείνουμε εκτεθειμένοι...

Κρίστοφερ