«Όντας ένα παιδί από τα Σεπόλια, το εκτιμώ πολύ...»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς στην επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα, σε μία βραδιά που έσπασε το φράγμα των 21.000 πόντων καριέρας στο NBA. Ο Greek Freak μίλησε για αυτό το ορόσημο, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για όσα έχει καταφέρει στη λίγκα, όντας ένα παιδί από τα Σεπόλια.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Νομίζω ότι όταν ήμουν νεαρότερος, μερικά χρόνια πριν, ήμουν καπως ‘ναι, είναι άλλη μία ημέρα στο γραφείο. Αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου να πάω σπίτι’. Τώρα όσο μεγαλώνεις, αρχίζεις να εκτμας αυτές τις στιγμές δεν τις παίρνεις ως δεδομένες. Ο κόουτς Ντοκ ήρθε και μου είπε ότι υπάρχουν μόνο 11, 12 παίκες που έχουν σκοράρει 21.000 πόντους με μία ομάδα στην ιστορία του παιχνιδιού και είσαι κάπως ‘ουάου’. Όντας ένα παιδί από την Ελλάδα, από τα Σεπόλια, όπου μεγάλωσα σε μία μικρή γειτονιά, όπου δεν συμβαίνουν πολλά μεγάλα πράγματα, το να μπορείς να εισαι σε αυτό το επίπεδο και 13 χρόνια αργότερα να σοράρεις 21.000 πόντους, το εκτιμώ πολύ. Είχα σπουδαία υποστήριξη, την οικογένειά μου, τον Θεό, με έχουν οδηγήσει μέσα από όλη αυτή την πορεία. Είμαι χαρούμενος. Εχω πολλά πράγματα, πολλά κεφάλαια, θέλω να συνεχίσω μπροστά, οπότε μένω συγκεντρωμένος. Η δουλειά δεν έχει τελειώσει. Τώρα πρέπει να αρχίσεις από τα μικρά πραμγατα.

Πρέπει να νικήσεις δύο παιχνίδια στη σειρά. Έχουμε άλλο ένα σε δύο ημέρες και δεν έχει σημασία ποιοι είναι οι στόχοι μου σε πέντε, επτά, δέκα χρόνια. Πρέπει να επιβιώσουμε. Τη Δευτέρα πρέπει να επιβιώσουμε σε αυτό το παιχνίδι. Παίρνουμε ένα ματς τη φορά. Αυτό έχω κάνει σε ολόκληρη την καριέρα μου. Ποτέ δεν σκέφτηκα, ότι θα είμαι σε αυτή τη θέση, σε αυτή την καρέκλα για τόσα πολλά χρόνια.

Δεν ξέρω τι έχει ο Θεός για εμένα στο μέλλον. Πρέπει να σνεχίσω με το κεφάλι κάτω, να δουλεύω σκληρά, να παραμένω πειθαρχημένος, να είμαι διαθέσιμος για τους συμπαίκτες μου και ξέρω ότι σπουδαία πράγματα θα συμβούν, επειδή βάζω δουλειά. Δε νομίζω ότι υπάρχει κάποιος πιο πειθαρχημένος από μένα, οπότε ξέρω ότι σπουδαία πράγματα έρχονται».