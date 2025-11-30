Για να βροντοφωνάξει ξανά πως είναι μνηστήρας για τον τίτλο ο Απόλλωνας

Με φόρα από τα δύο νικηφόρα αποτελέσματα κόντρα σε Εθνικό (0-1) και Ομόνοια (2-0), ο Απόλλωνας πάει (19:00) ντέρμπι της Λεμεσού απέναντι στην ΑΕΛ για να τριτώσει το καλό.

Είναι η τρίτη φορά στην τρέχουσα περίοδο που οι γαλάζιοι προέρχονται από δύο απανωτές νίκες και αισιοδοξούν ότι αυτή τη φορά θα καταφέρουν να πετύχουν και τρίτο συνεχόμενο τρίποντο, κάτι που δεν μπόρεσαν τις προηγούμενες φορές. Ένα επίτευγμα που αν το πετύχουν τότε θα βροντοφωνάξουν ότι η θέση τους είναι στην πρώτη εξάδα της βαθμολογίας, καθώς σε ενδεχόμενη νίκη θα εδραιωθούν στο πάνω γκρουπ, δημιουργώντας παράλληλα μία διαφορά από τους διώκτες τους.

Αυτή τη στιγμή, το συγκρότημα του Σωφρόνη Αυγουστή, όντας στην 6η θέση, απέχει τρεις βαθμούς (19-16) από την συμπολίτισσά του που είναι έβδομη. Ο Κύπριος τεχνικός προετοιμάζει τα πλάνα του για αντιμετώπιση του αντιπάλου γνωρίζοντας ότι δεν μπορεί να υπολογίζει σε σημαντικούς ποδοσφαιριστές. Εκτός πλάνων είναι ο τιμωρημένος Μπράντον Τόμας και οι τραυματίες Λάζαρ Μάρκοβιτς, Μάρκες και Άδωνη ενώ τελικά δεν πρόλαβε ούτε ο Γιώργος Μαλεκκίδης.