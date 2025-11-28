ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Το κόκκινο τρένο πατάει γκάζι και δεν κοιτάει πίσω!

Τα αποτελέσματα των δύο αγώνων.

Την ένατη νίκη της σε δέκα αναμετρήσεις πέτυχε απόψε η Νέα Σαλαμίνα, που επικράτησε εντός έδρας της ΠΑΕΕΚ με 2-1,  στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Β' Κατηγορίας. Οι ερυθρόλευκοι, οι οποίοι είναι αήττητοι στον μαραθώνιο, έφτασαν τους 28 βαθμούς και... πάτησαν γκάζι από τις ομάδες που ακολουθούν. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, ο Διγενής Μόρφου επικράτησε με 3-2 του Χαλκάνορα και «πέταξε» στην 4η θέση.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα:

Σάββατο (14:30)

Αχ./Ονήσιλος-ΜΕΑΠ

Εθνικός Λατσιών-Σπάρτακος

Αγία Νάπα-Καρμιώτισσα

Ηρακλής-ΑΣΙΛ

ΑΠΕΑ Ακρ.-Ομόνοια 29Μ

Κυριακή (14:30)

Δόξα-ΑΕΖ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Nέα Σαλαμίνα 28 

2. Δόξα 19

3. Αγία Νάπα 18 

4. Διγενής Μόρφου 17

5. Καρμιώτισσα 16

6. Ομόνοια 29Μ 15

7. ΠΑΕΕΚ 14 

8. ΜΕΑΠ 11 

9. ΑΠΕΑ 11

10. Εθνικός Λατσιών 11

11. ΑΣΙΛ 11

12. Σπάρτακος 10

13. Χαλκάνορας 10

14. Ηρακλής Γερ. 7

15. ΑΕΖ 5

16. Αχ./Ονήσιλος 1 

 

