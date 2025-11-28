ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το Πρωτάθλημα Γ' Κατηγορίας μετά από 9 αγωνιστικές

Στη δέκατη αγωνιστική μπαίνει το πρόγραμμα της πρώτης φάσης του Πρωταθλήματος Γ' Κατηγορίας και η ΑΕΠ Πολεμιδιών διατηρεί την πρωτοπορία με 21 βαθμούς.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Αναγέννηση Δερύνειας με 20 βαθμούς και αμέσως πιο κάτω ο Ερμής Αραδίππου με 19 βαθμούς.

Η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί στις 15 αγωνιστικές και οι 16 ομάδες ανάλογα με τη βαθμολογική τους θέση θα συνεχίσουν σε δύο ομίλους των οκτώ ομάδων στη δεύτερη φάση.

*Αναγέννηση Δερύνειας και Ερμής Αραδίππου διατηρούν το αήττητο τους. Στο μεταξύ τους παιχνίδι στη Δερύνεια έφεραν ισοπαλία 2-2.

*ΑΕΠ Πολεμιδιών και Αναγέννηση Δερύνειας έχουν να επιδείξουν τις περισσότερες νίκες (7).

*Η Αναγέννηση Δερύνειας έχει να επιδείξει την καλύτερη επιθετική γραμμή του Πρωταθλήματος με 29 τέρματα και είναι χαρακτηριστικό πως σκόραρε σε όλους τους αγώνες της.

Την καλύτερη αμυντική γραμμή με παθητικό 5 τέρματα έχουν να επιδείξουν ο Ερμής Αραδίππου και ο Οθέλλος Αθηαίνου. Οι δύο ομάδες διατήτρησαν το μηδέν παθητικό σε έξι από τους εννέα αγώνεςς τους.

*Ο νεοφώτιστος ΑΠΟΝΑ Αναγυιάς μετά από εννέα αγωνιστικές μετρά ισάριθμες ήττες.

*Τις περισσότερες ισοπαλίες (4) έφεραν Ερμής, Ασπίς Πύλας, Οθέλλος Αθηαίνου, ΠΟ Ορμήδειας και ΘΟΪ Λακατάμιας, ενώ χωρίς ισοπαλία παραμένουν ΑΕΠ Πολεμιδιών και ΑΠΟΝΑ.

Πρωτιά στα 8 τέρματα

Πρώτος σκόρερ στις εννέα μέχρι τώρα αγωνιστικές είναι ο ποδοσφαιριστής της Αναγέννησης Δερύνειας Χαράλαμπος Βουτκσίδης με 8 τέρματα και ακολουθεί με 7 τέρματα ο συμπαίκτης του Ανδρέας Ηλία.

Στα 6 τέρματα βρίσκονται οι Παναγιώτης Κωνσταντίνου (ΑΕΠ Πολεμιδιών) και Μάριος Νεάρχου (Κέδρος) και ακολουθεί με 5 τέρματα ο Ντεβέσα (Αναγέννηση Δερύνειας).

Μέχρι τώρα σημειώθηκαν 184 τέρματα, τα περισσότερα (28) στην 6η αγωνιστική και τα λιγότερα (13) στην 4η αγωνιστική.

